Không còn đua top 4, Ngoại hạng Anh mùa này sẽ chuyển sang đua top 5

Trong lúc Liverpool vẫn đang ngự trị trên đỉnh bảng Premier League với khoảng cách khá xa so với Arsenal, cuộc đua cho các vị trí dự Champions League được đánh giá thú vị hơn nhiều. Có 5 đội bóng, thậm chí 6 đội, có cơ hội tranh chấp các vị trí thứ 3 và thứ 4, từ hiện tượng Nottingham Forest và Bournemouth cho tới những ứng viên quen thuộc như Chelsea, Newcastle, Aston Villa, và cả sự bất ngờ mang tên Man City.

Các đại diện Anh ở Cúp C1 đã hoàn thành nhiệm vụ, nên mùa này gần như cuộc đua tranh vé dự Cúp C1 mùa sau sẽ là cuộc đua top 5

Nhưng với thành công đáng kể của các đại diện Anh ở Champions League mùa này, sẽ không còn cuộc đua top 4 nữa. Bóng đá Anh đã không thành công trong việc giành suất phụ dự Cúp C1 mùa trước, chủ yếu do Newcastle và MU bị loại quá sớm ở các giải cúp châu Âu mà họ góp mặt.

Nhưng mùa này, Premier League có 3 đội (Liverpool, Arsenal, Aston Villa) đứng trong top 8 và Man City đoạt vé play-off, trong đó Liverpool chiếm vị trí đầu bảng. Ngoài ra, việc MU và Tottenham không bị loại ở Europa League, còn Chelsea tung hoành ở Europa Conference League, khiến một suất bổ sung gần như chắc chắn thuộc về Premier League.

Với thể thức mới của Cúp C1, số điểm cộng dành cho các đội về đích trong top 8 của vòng bảng còn lớn hơn so với những mùa trước. Do đó, khi điểm tổng thành tích của các CLB Anh tại cúp châu Âu được cộng lại, họ đang hơn khoảng 4.000 điểm so với cả Tây Ban Nha và Italia. Nếu các đội bóng Anh tiến sâu hơn nữa ở vòng knock-out, sẽ rất khó có ai đuổi kịp.

Điểm thành tích của các liên đoàn châu Âu tại đấu trường cúp mùa này 1) Anh - 18.714 2) Tây Ban Nha - 14.607 3) Italia - 14.500 4) Bồ Đào Nha - 13.600 5) Đức - 13.343 6) Pháp - 12.607

Điều đó khiến cuộc đua top 5 càng trở nên hấp dẫn ở Premier League. Newcastle đang ở vị trí này nhưng họ chỉ hơn Chelsea và Bournemouth 1 điểm, hơn Aston Villa 4 điểm, chưa kể Brighton ở vị trí thứ 8 có thể tạo một cú nhảy vọt khi chỉ kém top 5 khoảng 7 điểm. Thậm chí, nếu Arsenal mất phong độ, họ cũng có thể bị kéo xuống cuộc đua này.

Tình hình nửa trên BXH Premier League