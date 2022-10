Không có chuyện ĐT nữ Việt Nam bị cấm mang mì gói đến World Cup

Theo kết quả bốc thăm World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội giành vé vớt trong 3 đội: Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc Cameron. Sau lễ bốc thăm, có thông tin cho rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ không thể đem theo mì gói vì những quy định của New Zealand với người nhập cảnh vào nước này. Đội nào vi phạm sẽ bị phạt 400 đô la New Zealand.

Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là thông tin chưa chính xác. Mì gói nằm trong danh mục bữa ăn được sản xuất thương mại, không cần làm lạnh và không chứa nhiều chất lỏng. Những người nhập cảnh vào New Zealand chỉ cần giữ nguyên sản phẩm trong bao bì như lúc đầu. Do đó, ĐT nữ Việt Nam có thể mang theo tối đa 2 kg mỗi người và không bị phạt.

Bên cạnh đó, New Zealand sẽ không cho người nhập cảnh mang theo những loại gia vị tươi như ớt, gừng tỏi. Nếu người nào có nhu cầu sử dụng, buộc phải mang theo các loại gia vị được nghiền thành bột và đóng gói kỹ lưỡng. Đặc biệt, New Zealand tuyệt đối cấm mang mật ong từ nước ngoài vào vì lo sợ mang theo dịch bệnh ảnh hưởng đến quần thể ong.

Các ĐT Việt Nam thường mang theo mì gói, cá khô, tôm khô, ruốc.. mỗi lần sang nước ngoài thi đấu. Đây là cách đối phó nếu đồ ăn ở nước bạn không hợp khẩu vị. Tuy nhiên, ở sân chơi lớn như World Cup thì dinh dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Các cầu thủ nữ sẽ phải ăn theo khẩu phần đảm bảo năng lượng để tập luyện và thi đấu.

VCK World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8/2023 trên 10 sân đấu. 10 địa điểm thi đấu được bố trí tại hai quốc gia, trong đó 4 địa điểm tại New Zealand và 6 địa điểm tại Australia. HLV Mai Đức Chung và đoàn công tác đang có mặt tại New Zealand để khảo sát cơ sở vật chất.

