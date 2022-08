Khác biệt giữa Huỳnh Như và cầu thủ Thái Lan, Philippines xuất ngoại

Trước đó, Quinley Quezada- nữ tuyển thủ Philippines cũng có điểm đến là CLB Sao Đỏ Belgrade có thành tích giàu nhất bóng đá nữ Serbia sau khi đã thi đấu nhiều mùa cho CLB JEF Utd Chiba của Nhật.

Không phải điểm đến châu Âu nhưng các nữ tuyển thủ Thái Lan, Myanmar cũng đã có những chuyến xuất ngoại thi đấu cho các CLB châu Á, đặc biệt là Nhật.

Điểm khác biệt giữa Huỳnh Như và các cầu thủ Thái Lan, Philippines, Myanmar là Huỳnh Như thi đấu theo dạng cho mượn giữa hai CLB, còn các cầu thủ khác là đi theo dạng ký hợp đồng chuyển nhượng.

Huỳnh Như đến với CLB Lank của Bồ Đào Nha được xem là thách thức lớn bởi dù là giải nữ nhưng ở châu Âu dù là nền bóng đá chưa cao nhưng các nữ cầu thủ thi đấu giàu sức mạnh cơ bắp và sức bền. Điều mà Huỳnh Như có thể không thua các cầu thủ châu Âu về kỹ thuật và tinh thần nhưng khi cần phải va chạm và yếu tố sức mạnh, thể hình thì Huỳnh Như thua thiệt rất nhiều.

Bóng đá nữ Bồ Đào Nha không quá mạnh nhưng giải vô địch nữ của họ được xem là chất lượng và là nơi cạnh tranh khốc liệt để đến những đội lớn hơn của Anh, Đức, Pháp...

Huỳnh Như và nữ tuyển thủ Philippines Jessika Cowart. Ảnh: CTP

Huỳnh Như sang châu Âu thi đấu muộn hơn đồng nghiệp nữ Jessika Cowart của Philippines không đáng kể nhưng với yếu tố thể hình, sức mạnh thì Cowart có thuận lợi hơn. Do nữ tuyển thủ Philippines mang hai dòng máu Mỹ - Philippines có thể hình cao, to với sức mạnh cơ bắp rất tốt lại trưởng thành từ bóng đá sinh viên Mỹ nên có những thuận lợi khi sang khoác áo CLB Sparta Subotica. Tại đấy, việc phải cạnh tranh sòng phẳng về thể hình, sức mạnh, sức bền với các cầu thủ cao to cũng là chuyện hết sức bình thường của Cowart nhưng với Huỳnh Như lại là câu chuyện khác mà đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam phải tiếp cận với lối chơi khác.

Xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với các đội Đông Nam Á gần như trên cơ các đối thủ nhưng chỉ với trận giao hữu gặp Pháp đã thấy được sự chênh lệch lớn. Hay thi đấu ở châu Á với những đội bóng như Úc, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… Huỳnh Như và các nữ tuyển thủ Việt Nam đã bộc lộ sự thua sút về thể hình và sức mạnh.

Huỳnh Như có kỹ thuật khéo, xử lý bóng tinh tế và dứt điểm tốt cả hai chân và đó là điểm cộng mà CLB Lank muốn thử việc Huỳnh Như trong một mùa giải với hy vọng những tố chất kỹ thuật và sự tinh tế sẽ giúp Như khắc phục được điểm yếu sức mạnh và thể hình.

