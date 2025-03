Kết quả bóng đá U22 Việt Nam - U22 Hàn Quốc: Rơi thắng lợi phút bù giờ (CFA Team China)

Trong trận đầu tiên tại giải tứ hùng tổ chức ở Trung Quốc, U22 Việt Nam đã gặp phải đối thủ mạnh U22 Hàn Quốc và phải chơi lép vế ngay từ đầu. U22 Hàn Quốc dùng thế mạnh thể chất để kiểm soát trận đấu và phút 15 thủ môn Cao Văn Bình đã phải cản phá một cú đá nguy hiểm của đối phương trong khu 16m50.

U22 Việt Nam (áo trắng) chơi tự tin trước U22 Hàn Quốc và còn hụt bàn thắng

5 phút sau U22 Việt Nam được phen mừng hụt trong một pha phản công nhanh, Thanh Nhàn đã tung cú đá khó từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Lim Jun Sub phải đẩy bóng ra, Quốc Việt sau đó băng vào sút bồi nhưng trọng tài lại bắt việt vị tiền đạo của Phù Đổng Ninh Bình. Các pha sút xa trở thành vũ khí chính của U22 Việt Nam và ở phút 25, Thanh Nhàn một lần nữa thử thách thủ môn của U22 Hàn Quốc với cú đá căng bị đẩy ra.

Phía Hàn Quốc dù vậy cũng chỉ đáp trả lại được từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm, phút 27 một cú sút phạt của đội bạn đã đi sạt xà ngang cầu môn của Văn Bình. Trong thời gian cuối hiệp 1, U22 Hàn Quốc liên tục được hưởng phạt góc nhưng hàng phòng ngự Việt Nam hóa giải được tất cả.

Từ đầu trận các pha bóng giữa Thanh Nhàn và Quốc Việt đã tạo ra sóng gió cho các cầu thủ Hàn Quốc, và ở phút 52 họ đã tạo ra đột biến. U22 Việt Nam phản công nhanh và Quốc Việt đã thoát xuống căng ngang, thủ môn không bắt được bóng tạo điều kiện cho Thanh Nhàn dứt điểm cận thành, đưa U22 Việt Nam dẫn trước.

U22 Hàn Quốc tràn lên và tăng thêm tiền đạo để hãm thành, nhưng họ vấp phải hàng thủ rất đông của U22 Việt Nam phá ra liên tục các quả tạt bổng của đối thủ, và thủ môn Văn Bình cũng rất cảnh giác trước các pha dứt điểm từ xa của đối phương.

Tiếc rằng tới phút 90+1 U22 Việt Nam đã thủng lưới, tiền đạo dự bị Kim Woo Bin gỡ hòa 1-1 sau một quả phạt góc của U22 Hàn Quốc. Thời gian còn lại quá ngắn để phân thắng bại và hai đội hòa nhau 1-1 trong trận ra quân.

Tỷ số trận đấu U22 Việt Nam 1-1 U22 Hàn Quốc (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn:

- U22 Việt Nam: Thanh Nhàn 51'

- U22 Hàn Quốc: Kim Woo Bin 90'+1

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Văn Bình, Văn Hà, Hiểu Minh, Nhật Minh, Hồng Phúc, Viktor Lê, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Văn Trường.

U22 Hàn Quốc: Lim Jun Sub, Moon Hyun Ho, Cha Jun Young, Choi Woo Jin, Lee Jung Yu, Kim Ju Chan, Hwang In Taek, Son Seung Beom, Hwang Do Yun, Kim Jeong Hyeon, Jeong Jae Sang