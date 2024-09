Huyền thoại Arsenal chuốc họa khi dự lễ hội bia, bị cảnh sát tạm giữ

Huyền thoại Arsenal say xỉn lái xe

Lễ hội bia Oktoberfest diễn ra tại thành phố Munich, diễn ra từ 21/9 đến ngày 6/10. Đây là lễ hội bia lớn nhất thế giới, diễn ra trong 16 ngày, dự kiến thu hút 6 triệu khách và tiêu thụ 7 triệu lít bia.

Lễ hội bia Oktoberfest đang diễn ra tại Munich

Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest lần thứ 189 khai mạc hôm 21/9 ở Munich. Để tổ chức Oktoberfest, thành phố Munich đã lập 17 căn lều lớn và 21 căn lều nhỏ ở quảng trường Theresienwiese. Du khách khi tham dự Oktoberfest thường sẽ lưu trú lại tại các căn lều kể trên, trong trường hợp họ say xỉn.

Lễ hội năm nay được thắt chặt an ninh, sau vụ tấn công bằng dao ở Solingen, thành phố cách Munich khoảng 470 km về phía tây bắc, khiến 3 người chết và 8 người bị thương cuối tháng 8. Giới chức trách muốn đảm bảo rằng bên cạnh thắt chặt an ninh, còn hạn chế tối đa tình trạng người say xỉn lái xe rời Oktoberfest.

Mới nhất, cựu thủ môn Jens Lehmann, 54 tuổi, rơi vào tình trạng trên và bị cảnh sát tạm giữ vào khoảng 1h30 sáng ngày 23/9 (giờ địa phương).

Huyền thoại của CLB Arsenal tham dự lễ hội bia Oktoberfest. Ông mặc quần truyền thống Lederhosen, được nhiều cô gái trẻ vây quanh. Sau khi đã uống bia đến mức say mèm, Lehmann lái xe ô tô rời đi. Nhưng chiếc xe này nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện dấu hiệu khả nghi và giữ lại.

Cựu thủ môn Jens Lehmann tham dự lễ hội bia tại Munich

Khi làm việc với nhà chức trách, cựu thủ môn huyền thoại này loạng choạng, đi không vững, người nồng nặc mùi bia. Cảnh sát cố gắng kiểm tra nồng độ cồn với Lehmann, nhưng không thành công, do ông đã không còn khả năng lấy mẫu thổi nồng độ cồn. Lehmann sau đó bị đưa đến đồn cảnh sát gần nhất để làm việc.

Jens Lehmann, quý ngài rắc rối

Trong những năm gần đây, Jens Lehmann thường xuyên phải đối mặt những rắc rối với cảnh sát. Vào tháng 12 năm 2023, ông bị Tòa án quận Starnberg ở Bavaria phạt 500.000 euro vì cưa mái gara của hàng xóm để có thể “ngắm rõ hơn” hồ Starnberg.

Trước đó, tòa án Đức thụ lý vụ việc cựu thủ môn này lái xe đâm vào đuôi một chiếc xe khác dưới rào chắn, để tránh phải trả phí đỗ xe tại sân bay Munich. Xa hơn nữa, vào năm 2009, Lehmann bị CLB Stuttgart đuổi khỏi đội vì tiệc tùng tại Oktoberfest mà không được phép.

Jens Lehmann là thủ môn huyền thoại của Arsenal

Jens Lehmann là một trong những khách quen của lễ hội bia Oktoberfest và còn thường xuyên rủ rê bạn bè đến nơi này. Vào năm 2012, Lehmann chụp ảnh với đồng đội cũ Sol Campbell tại Oktoberfest trong trang phục truyền thống của người Bavaria. 1 năm trước đó, Didier Drogba là người xuất hiện cùng Lehmann ở lễ hội bia lớn nhất thế giới.

Jens Lehmann là thủ môn huyền thoại của CLB Arsenal và ĐT Đức. Ông góp phần quan trọng vào mùa giải bất bại 2003/04, giúp Arsenal vào đến chung kết Champions League 2005/06 nhưng nhận thẻ đỏ trong trận chung kết. Với ĐT Đức, ông góp mặt trong đội hình á quân tại World Cup 2002, thứ 3 tại World Cup 2006 và về nhì ở EURO 2008.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]