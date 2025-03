HLV thứ 7 Ngoại hạng Anh bị mất việc, tỷ lệ cược Amorim "bay ghế" khỏi MU tăng cao

HLV thứ 7 Ngoại hạng Anh "bay ghế" lộ diện

Theo thông tin từ Daily Mail, Southampton đang lên kế hoạch sa thải HLV trưởng Ivan Juric chỉ sau 2 tháng nắm quyền. Đội bóng này trải qua mùa giải tồi tệ khi đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, giành 9 điểm/27 trận, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Southampton tính bổ nhiệm HLV Danny Rohl thay thế Ivan Juric

Cuối tháng 12/2024, Southampton bổ nhiệm Ivan Juric thay thế Russell Martin. Tuy nhiên, sự thay đổi không mang lại hiệu quả rõ rệt. Đáng chú ý, họ chỉ thắng 1/10 trận tại Ngoại hạng Anh dưới thời nhà cầm quân 49 tuổi (thua 9 trận).

Trường hợp sa thải Juric, Southampton sẽ nhắm đến HLV Danny Rohl của Sheffield Wednesday thay thế. Nhà cầm quân 35 tuổi có kinh nghiệm làm trợ lí HLV tại RB Lepzig, Bayern Munich, ĐT Đức và bắt đầu dẫn dắt Sheffield Wednesday từ mùa 2023/24.

Trên thực tế, cơ hội trụ lại Ngoại hạng Anh của Southampton không nhiều do kém nhóm an toàn 13 điểm. Thậm chí, mục tiêu khả dĩ dành cho họ là cố gắng vượt qua kỷ lục về số điểm thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh một mùa do Derby County nắm giữ (11 điểm, mùa 2007/08).

HLV dễ "bay ghế" nhất: Van Nistelrooy dẫn đầu, Amorim - Pep góp mặt

Mùa giải 2024/25, Ngoại hạng Anh trở thành "lò xay HLV" khắc nghiệt bậc nhất châu Âu, khi có 6 nhà cầm quân mất việc gồm: Erik Ten Hag (MU), Steve Cooper (Leicester City), Russell Martin (Southampton), Gary O'Neil (Wolves), Julen Lopetegui (West Ham), Sean Dyche (Everton).

Postecoglou, Amorim, Maresca, Guardiola đều có nguy cơ bị sa thải cao

Theo đánh giá từ nhà cái, Ivan Juric chỉ xếp thứ nhì trong danh sách những HLV có nguy cơ "bay ghế" hàng đầu giải đấu hiện tại, với tỷ lệ cược 6/1 (đặt 1 ăn 6). Cái tên xếp ở vị trí đầu tiên là Ruud van Nistelrooy của Leicester City (4/7). Dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan, Leicester City thua 11/12 trận gần đây, bao gồm 9 trận "tịt ngòi".

Khá bất ngờ khi 4 vị trí tiếp theo thuộc về các nhà cầm quân danh tiếng là Ange Postecoglou (Tottenham), Enzo Maresca (Chelsea), Ruben Amorim (MU) và Pep Guardiola (Man City).

Tương tự trường hợp Ivan Juric ở Southampton, Amorim mới tiếp quản MU từ cuối năm 2024 nhưng không thể vực dậy "Quỷ đỏ". Thậm chí, thành tích của đội chủ sân Old Trafford có phần thụt lùi với 5 thắng, 3 hòa, 8 thua, xếp thứ 14 Ngoại hạng Anh.