HLV Kim Sang-sik và sự lựa chọn hợp lý

Việt Nam có 2 suất tham dự ACL Two mùa giải 2025-2026 Theo BXH các giải vô địch quốc gia mới được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố, V.League xếp ở hạng 14 châu Á, hạng 7 khu vực Đông Á và sẽ có 2 suất tham dự ACL Two mùa giải 2025-2026 (giải đấu cấp CLB thứ hai của châu Á sau giải đấu hàng đầu là ACL Elite). Top 5 giải đấu cấp CLB theo xếp hạng của AFC là giải VĐQG của Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE và Qatar. Tính riêng ở khu vực Đông Á, 3 giải VĐQG hàng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Giải VĐQG của Việt Nam xếp hạng 7 tại khu vực Đông Á và hạng 14 châu Á, sau Thái Lan (hạng 4 Đông Á, 8 châu Á) và Malaysia (hạng 6 Đông Á, 12 châu Á). Kể từ mùa giải 2024-2025 trở đi, AFC sẽ áp dụng những thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác tổ chức các giải đấu cấp CLB. Theo đó, sân chơi của các CLB châu Á sẽ được cơ cấu lại theo 3 cấp độ. Cấp độ cao nhất AFC Champions League Elite (ACL Elite), cấp độ thứ hai là AFC Champions League Two (ACL Two) và cấp độ thứ ba là AFC Challenge League (ACGL). Việc cơ cấu lại các giải đấu cấp CLB của AFC nhằm mục đích mở rộng số lượng các CLB tham gia đấu trường châu lục thuộc các cấp độ khác nhau, qua đó sẽ giúp bóng đá châu Á vừa nâng cao chất lượng 2 giải đấu hàng đầu cấp CLB, vừa tạo cơ hội tham gia cho nhóm các CLB thuộc các quốc gia có nền bóng đá đang phát triển. Theo thông báo từ AFC đối với mùa giải 2025/26, ACL Elite sẽ có 24 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng, trong đó bao gồm 12 đội ở khu vực phía Tây và 12 đội khu vực phía Đông. Giải đấu cấp độ 2 (ACL Two) gồm 32 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng và cũng áp dụng thể thức thi đấu giống như giải đấu ACL Elite. Giải đấu cấp độ 3- ACLGL dự kiến sẽ có 20 đội tham dự ở giai đoạn vòng bảng và được chia vào 5 bảng, trong đó 3 bảng thuộc Tây Á và 2 bảng thuộc Đông Á. Căn cứ trên BXH các giải VĐQG châu Á cấp CLB, Giải VĐQG Việt Nam (V.League) xếp hạng 7 của khu vực Đông Á nên Việt Nam sẽ có 1 suất vào thẳng và 1 suất play-off ở giải đấu ACL Two mùa giải 2025-2026. H.H