HLV Gong Oh Kyun chính thức chia tay U23 Việt Nam, VFF lo tìm người mới

Chiều tối ngày 12/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi thông cáo báo chí đến các cơ quan truyền thông về việc VFF kết thúc hợp đồng trước thời hạn với HLV Gong Oh Kyun ở đội tuyển U23 Việt Nam. Theo hợp đồng đã ký, nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt U23 Việt Nam đến tháng 3/2023.

HLV Gong Oh Kyun chính thức chia tay đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, đại diện VFF cho hay, giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người đại diện của HLV Gong Oh Kyun đã có những buổi làm việc để đi đến thống nhất hai bên không tiếp tục hợp đồng.

“Trên cơ sở định hướng của Thường trực Ban chấp hành về công tác tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG và U23 quốc gia, VFF và đại diện của HLV Gong Oh Kyun đã trao đổi thẳng thắng về các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố và căn cứ vào kế hoạch của hai bên, VFF quyết định không tiếp tục hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun. VFF ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của HLV Gong Oh Kyun khi tiếp quản công việc HLV trưởng ĐT U23 quốc gia trong thời gian HLV Park Hang Seo dồn tâm sức cho ĐTQG thi đấu Vòng loại World Cup và AFF Cup.

Trong thời gian ngắn dẫn dắt U23 quốc gia, HLV Gong Oh Kyun đã có những dấu ấn nhất định khi cùng các học trò xuất sắt lọt vào tứ kết tại VCK U23 châu Á 2022. VFF cảm ơn những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của HLV Gong Oh Kyun trong thời gian nắm quyền dẫn dắt ĐT U23 quốc gia và chúc HLV Gong Oh Kyun thành công trong công việc sắp tới”, thông báo của VFF ghi rõ.

Như vậy, HLV Gong Oh Kyun đã sớm chia tay U23 Việt Nam chỉ sau một giải đấu duy nhất là vòng chung kết U23 châu Á 2022 được tổ chức ở Uzbekistan vào tháng 6/2022. Đây là giải đấu mà chiến lược gia được HLV Park Hang Seo giới thiệu đã gây ấn tượng mạnh khi đưa U23 Việt Nam vào đến vòng tứ kết.

Theo tìm hiểu, với việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Gong Oh Kyun, VFF đang tích cực đi tìm thuyền trưởng mới cho U23 Việt Nam, bên cạnh việc đang đàm phán với một số ứng viên HLV trưởng ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022. Về phần mình, HLV Gong Oh Kyun nhiều khả năng sẽ thương thảo để dẫn dắt một CLB ở V-League trong tương lai.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hlv-gong-oh-kyun-chinh-thuc-chia-tay-u23-viet-nam-vff-lo-tim-n...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hlv-gong-oh-kyun-chinh-thuc-chia-tay-u23-viet-nam-vff-lo-tim-nguoi-moi-c28a44534.html