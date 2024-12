HLV Amorim hé lộ kế hoạch đối phó Arsenal, khen Mazraoui là tương lai của MU

Kế hoạch đối phó với Arsenal

Mặt khác, Amorim cũng hé lộ bí quyết và kế sách giúp MU thi đấu tốt trước Arsenal: "Sự can đảm rất quan trọng. Khi tôi nói đến can đảm nghĩa là không phải lúc nào toàn đội cũng cố gắng gây áp lực tầm cao. Chúng ta cần hiểu rõ trận đấu, những khoảnh khắc trong trận đấu và điều then chốt là kiểm soát bóng.

Chúng tôi muốn kiểm soát bóng, muốn chiếm ưu thế trong một số thời điểm của trận đấu vì rất khó để kiểm soát toàn bộ trận đấu. Nếu tôi phải nói điều gì đó với các cầu thủ, đó là toàn đội phải dũng cảm và chơi hết mình".