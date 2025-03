Hé lộ "thần dược" của cầu thủ Ngoại hạng Anh: Vì sao cả giải đấu học theo Vardy?

Trường hợp đặc biệt mang tên Vardy

Jamie Vardy là trường hợp “của hiếm” không chỉ ở Anh mà còn trên toàn thế giới. Tiền đạo người Anh trưởng thành từ bóng đá nghiệp dư và vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh ở tuổi 38. Mùa giải này, Vardy có 7 bàn và 3 kiến tạo sau 27 trận đấu cho Leicester City.

Hình ảnh Vardy uống nước tăng lực trước trận đã quá quen thuộc tại Ngoại hạng Anh

Tiền đạo người Anh còn đặc biệt ở chỗ thường xuyên uống nước tăng lực, thức uống được coi là cấm kỵ đối với những VĐV chuyên nghiệp. Trong cuốn tự truyện ra mắt vào năm 2016 có tựa đề Jamie Vardy: From Nowhere, My Story, tiền đạo này tiết lộ sẽ uống 1 lon nước tăng lực ngay khi thức dậy. Tổng cộng, cầu thủ người Anh uống 3 lon nước tăng lực, kèm thêm một ly cà phê đen đặc với gấp đôi lượng cà phê so với thông thường trong ngày phải thi đấu.

Nghe qua thì cảm thấy Jamie Vardy đi ăn uống vô độ, thiếu chuyên nghiệp, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tờ Athletic chỉ ra lượng caffeine mà tiền đạo người Anh nạp vào người rơi vào khoảng 320 đến 360mg, vừa đủ trong ngưỡng của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu cho phép (400mg/ngày).

Câu hỏi được đặt ra là caffeine có tác động như thế nào tới sức khỏe cầu thủ? Theo nhà khoa học Rob Naughton, nghiên cứu cho thấy 3-6mg caffeine/kg cân nặng sẽ có tác dụng nhất định tới khả năng thi đấu của cầu thủ. Khi vận động, cơ thể con người sản sinh một chất gọi là adenosine, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng caffeine chặn các thụ thể adenosine trong dây thần kinh của bạn, giúp não bộ cảm nhận ít đau đớn và mệt mỏi hơn.

Naughton cũng cho rằng có bằng chứng cho thấy caffeine giúp cầu thủ "cải thiện tốc độ chạy, kỹ năng và sự khéo léo" của các cầu thủ. Vì vậy, đối với môn thể thao đòi hỏi yếu tố thể chất rất lớn nhưng cũng cần yếu tố kỹ năng đáng kể như bóng đá, caffeine là một bổ sung hữu ích. Tất nhiên, ông cũng khuyến cáo không nên sử dụng nhiều như Vardy bởi cầu thủ người Anh là trường hợp đặc biệt.

Đây cũng là lý do caffeine từng bị coi là chất cấm cho tới tận năm 2004. Các VĐV có hàm lượng caffeine trong nước tiểu vượt quá 12 microgam/ml sẽ bị cấm thi đấu. Phải tới tận năm 2005, caffeine mới được loại khỏi danh mục chất cấm của Tổ chức Chống Doping Thế Giới (WADA).

Cả Ngoại hạng Anh đang học theo Vardy

Theo dữ liệu từ The Athletic, cả Ngoại hạng Anh đang học theo cách làm của Vardy khi có tới 97% các CLB phát kẹo cao su có chứa caffeine trước mỗi trận đấu cho các cầu thủ. Một viên kẹo cao su có thể chứa từ 50 đến 100mg caffeine/viên tùy theo từng nhãn hiệu.

Hầu như các cầu thủ tại Ngoại hạng Anh đều sử dụng kẹo cao su có chứa cafffeine

Một HLV thể lực giấu tên đang làm việc tại Premier League cho biết các cầu thủ dùng gel, hoặc kẹo cao su caffeine trước buổi tập hoặc trận đấu để cảm thấy "tỉnh táo hơn về mặt tinh thần". Vị HLV này ước tính "ít nhất 50%" các cầu thủ của câu lạc bộ sử dụng kẹo cao su caffeine hàng ngày, vì họ cảm thấy tác dụng của nó nhanh hơn so với các hình thức khác.

"Không có phương pháp chung cho tất cả. Sẽ có những cầu thủ dùng ngay khi ra sân thi đấu và một số khác sẽ dùng trước khi khởi động, khoảng 40 phút trước khi bắt đầu, nhưng họ có thể sẽ dùng thêm một viên nữa trước khi vào sân. Điều này phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Chúng tôi không khắt khe về việc họ dùng bao nhiêu và khi nào, miễn là nó phù hợp với họ”, vị HLV giấu tên chia sẻ.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao kẹo cao su caffeine nhanh chóng được các cầu thủ yêu thích như vậy? Tiến sĩ Adam Field, giảng viên khoa học thể thao và hiệu suất cao tại Đại học Manchester Metropolitan, đã giải thích vấn đề này trong một nghiên cứu khoa học gần đây. Theo đó, kẹo cao su caffeine được ưa chuộng là bởi khả năng hấp thụ nhanh.

Các VĐV sẽ cảm thấy được hiệu quả chỉ sau khoảng 5 phút và cảm nhận được toàn bộ sau khoảng 15 phút, nhanh gấp 4 lần so với sử dụng thức uống có caffeine. Ngoài ra, nhai kẹo cao su thay vì uống sẽ giúp VĐV không phải hoạt động dạ dày, điểm đặc biệt quan trọng trong thi đấu thể thao đỉnh cao.