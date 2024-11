Hé lộ mức lương Amorim tại MU: Cao hơn Arne Slot nhưng thấp hơn Ten Hag

Amorim được MU trả lương ra sao?

Theo báo chí Anh, Ruben Amorim chắc chắn trở thành HLV mới của Man United. Đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý trả 16 triệu euro cho Sporting Lisbon để có được sự phục vụ của ông thầy người Bồ Đào Nha cùng các cộng sự. Việc công bố bị hoãn bởi Amorim không muốn các cầu thủ Sporting bị ảnh hưởng tâm lý trước trận đấu với Estrela da Amadora tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Amorim sẽ dẫn dắt Sporting thêm 3 trận nữa

Nguồn tin của tờ The Sun cho biết sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với đội chủ sân Old Trafford, kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm tùy vào thành tích của đội.

Đây là chiến lược mới của ban lãnh đạo MU khi chỉ ký hợp đồng khoảng 2 đến 3 năm. Nếu thành tích tốt, Amorim sẽ được gia hạn và tăng lương. Trường hợp ngược lại, MU cũng dễ dàng chia tay với khoản phí bồi thường hợp lý.

Câu hỏi được đặt ra là mức lương khởi điểm của Amorim tại sân Old Trafford là bao nhiêu? Theo nguồn tin của Daily Mail, ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ nhận được 6,5 triệu bảng/mùa khi chuyển sang dẫn dắt MU. Con số này gấp 3 lần so với mức lương hiện tại của Amorim tại Sporting Lisbon.

So sánh mức lương của Amorim với các đồng nghiệp tại Ngoại hạng Anh

Nếu đúng như vậy, Amorim sẽ nhận lương cao hơn một chút so với HLV của Liverpool, Arne Slot, hiện đang được trả 6,2 triệu bảng mỗi năm. So với mức lương của Ten Hag thời điểm bị sa thải (6,75 triệu bảng), Amorim lại thấp hơn. Thực tế, cựu HLV của Ajax có mức lương 9 triệu bảng mỗi năm, nhưng bị trừ do MU không hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh mùa trước.

So với những HLV nhận lương cao nhất tại Ngoại hạng Anh, mức lương của Amorim khá khiêm tốn. Theo The Sun, Pep Guardiola của Man City đang dẫn đầu danh sách với 20 triệu bảng mỗi mùa, trong khi Mikel Arteta đứng thứ hai với 10 triệu bảng mỗi mùa.

Đa số ý kiến cho rằng mức lương của Amorim là hợp lý, bởi ông có hồ sơ khá “khiêm tốn”. Amorim bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2018 và mới chỉ có kinh nghiệm làm việc cho ba CLB tại Bồ Đào Nha: Casa Pia, Braga và Sporting Lisbon. Thành tích nổi bật nhất của ông là giúp Sporting Lisbon vô địch Bồ Đào Nha hai lần.

