Hà Nội đua vô địch mới vui

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 00:03 AM (GMT+7)

Á quân Hà Nội không thể tự quyết khả năng có lọt vào top 6 đội mạnh nhất tranh vô địch giai đoạn 2 hay không nhưng cơ hội vẫn tràn trề bởi sự thất thường của nhiều đối thủ.

Còn một vòng đấu nữa mới khép lại giai đoạn 1 V-League 2021, chỉ có HA Gia Lai (29 điểm) và Viettel (26 điểm) chắc suất vào nhóm sáu CLB đua vô địch ở giai đoạn 2. Ngược lại, dù còn một lượt đấu nhưng đã xác định hai đội không thể thoát top 8 chạy trốn 1,5 vé rớt hạng là SL Nghệ An (10 điểm) và Sài Gòn FC (13 điểm). Còn lại 10 đội bóng đều có những cơ hội lớn nhỏ khác nhau để tìm một chỗ trong top 6 tham gia đường đua vô địch.

Đáng tiếc nhất là Hà Nội FC xuất phát chậm vì nhiều cầu thủ nòng cốt bị chấn thương phải rơi vào nhóm có nguy cơ tranh trụ hạng, dù thực tế năng lực của họ không đáng rơi vào hoàn cảnh ấy. Giả sử Hà Nội nằm trong nhóm dưới, họ nghiễm nhiên trở thành một thế lực quá lớn và nếu chơi đủ đội hình chính thì sẽ không ai chơi lại.

Còn may cho thầy trò HLV Park Choong Kyun đang có 16 điểm, kém bốn đội xếp trên từ 1 đến 3 điểm. Nghĩa là Hà Nội không thể tự quyết định số phận của mình nếu tất cả cùng thắng. Ngược lại, chỉ cần một trong số này gồm Than Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, B. Bình Dương không thắng, còn Hà Nội qua mặt đội cuối bảng SL Nghệ An thì sẽ lách qua khe cửa hẹp, vào top 6 đua vô địch.

Hà Nội FC có thực lực và lối chơi không thua đội bóng nào nhưng vừa thiếu may mắn, vừa nóng đầu khiến không thể tự quyết khả năng vào top 6 tranh vô địch. Ảnh: ANH ĐỒNG

Không dễ cho Hà Nội tính toán vì các đội khác cũng đều có những con tính riêng của mình. Thế nên trước mắt họ buộc phải dốc hết sức mình ra đáp ứng điều kiện cần thắng, đồng thời chờ các đối thủ sẩy chân. Sở dĩ giới hâm mộ trông chờ đội bóng của bầu Hiển lọt vào nhóm đua vô địch bởi họ mạnh thực sự với nhiều cầu thủ giỏi trên đội tuyển quốc gia và một lối chơi sắc nét. Tuy nhiên, Hà Nội không may vì cầu thủ gặp chấn thương, lại nóng đầu không biết giữ mình để dính kỷ luật nhiều khiến có trận đá không như ý với đội hình hai.

Nhà đương kim á quân V-League hai lần miễn cưỡng thay tướng và đang có dấu hiệu ổn định trở lại, ngay đúng vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc chơi. Thầy trò HLV Park Choong Kyun nếu trở lại đường đua vô địch ở nhóm sáu đội mạnh sau lượt đi, chắc chắn họ rất đáng sợ sau một lần chết hụt.

Những đội còn lại trong top 8 đều không thể sánh với Hà Nội về lực lượng và bản lĩnh. Có thể dành một chút tiếc nuối cho SHB Đà Nẵng, TP.HCM, Sài Gòn FC đều có tham vọng lớn và nội lực không đến nỗi nào nhưng suy cho cùng, sự bất ổn nội bộ khiến họ xứng đáng nhận một cái kết không như mong muốn.

May mắn có lẽ không mỉm cười với SL Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bình Định trong loạt trận cuối và đây là những CLB phải đá mệt mỏi ở giai đoạn 2 để tìm cửa trụ hạng.•

HA Gia Lai thận trọng đua vô địch HLV Kiatisak hài lòng với phong độ và chuỗi trận thắng dài của học trò nhưng vẫn nhắc nhở họ phải tập trung tối đa cho từng trận đấu. Vận may đã không đồng hành mãi với HA Gia Lai trong trận hòa khách B. Bình Dương 2-2 với hai lần dẫn bàn trước và ba lần bóng tìm đến xà ngang, cột dọc. Cái nấc cụt của đội bóng phố núi giúp cho Viettel rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm. Đội bóng của bầu Đức đã lên ngôi nửa mùa V-League, khi hơn đội nhì bảng Viettel một trận thắng với hiệu số bàn thắng bại vượt trội (14 so với bảy) nhưng cuộc chơi của thầy trò HLV Kiatisak không dễ dàng ở giai đoạn 2 cân tài cùng năm đội mạnh nhất. Đơn giản vì các đội nhóm trên có sức mạnh đồng đều hơn, cộng với điểm số không quá chênh lệch, buộc HA Gia Lai phải nỗ lực chứng minh bản lĩnh của mình. TT

Nguồn: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-dua-vo-dich-moi-vui-982480.htmlNguồn: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-dua-vo-dich-moi-vui-982480.html