Giá trị của Quang Hải tại Pau FC

Quang Hải giúp Pau FC kiếm bộn tiền nhờ bán áo đấu Ở góc độ tài chính, sức hút của Quang Hải cũng đã lượng hóa thành con số. Theo anh Nguyễn Sỹ Tuân, một cổ động viên Việt Nam sinh sống tại Pau lâu năm và cũng theo sát bước chân của Quang Hải khi chơi bóng ở CLB này bật mí nhiều chi tiết thú vị. Theo đó, Pau FC đã phải chủ động in trước số áo 19 của Quang Hải lên áo đấu. Đây là điều hiếm khi xảy ra trong tiền lệ đội bóng nước Pháp. Anh Nguyễn Sỹ Tuân cho hay: “Xuất phát từ những đơn đặt hàng (pre-order) quá lớn từ người hâm mộ Pháp và Việt kiều sống tại Pháp liên quan đến áo đấu Quang Hải, Pau FC đã quyết định in tên và số áo 19 trước. Đây là điều hiếm hoi mà đội bóng này thực hiện. Người Pháp rất thích thú khi có một cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại đây. Thêm vào đó, cú ngả người đá vô lê của Quang Hải trong trận hòa 0-0 giữa Pau FC và Dijon tại vòng 2 Ligue 2 càng đem đến sự hứng thú cho người hâm mộ nơi đây. Vậy nên, nhu cầu muốn có những chiếc áo đấu có số 19 và tên Quang Hải cũng tăng lên đáng kể”. Anh Nguyễn Sỹ Tuân nói tiếp: “Một chiếc áo in số và tên bao giờ cũng cao hơn so với áo không có 2 chi tiết ấy. Thông thường, mỗi chiếc áo có tên Quang Hải và số 19 được Pau FC bán ra với mức 90 euro, tương đương với hơn 2,1 triệu đồng”. Đối chiếu với ngôi sao số 1 tại Ligue 1 là Lionel Messi, giá một chiếc áo đấu của Quang Hải chỉ kém 25 euro/chiếc. Rõ ràng, Pau FC vẫn đang thu về một khoản tiền không nhỏ đến từ Quang Hải, cái tên gây được sự tò mò với người hâm mộ nước Pháp.