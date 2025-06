FIFA Club World Cup chưa đá đã lắm chông gai, chờ Messi cùng dàn sao giải cứu

FIFA Club World Cup 2025 là lần đầu tiên phiên bản mới của giải đấu này được tổ chức. FIFA kỳ vọng giải đấu có thể sánh ngang với World Cup – giải đấu tương tự nhưng dành cho các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan điều hành bóng đá thế giới có vẻ như đã nhầm hoàn toàn. Giải đấu đang đối mặt với quá nhiều sự phản đối, dẫn đến hàng loạt hiệu ứng tiêu cực.

FIFA Club World Cup 2025 gặp nhiều chông gai trước ngày khai màn

❌ Các CLB và cầu thủ đồng loạt phản đối

Giải đấu bị phản đối mạnh mẽ từ đa phần các CLB và cầu thủ. Hầu hết các giải đấu lớn tại châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga... cùng Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPRO) đều bày tỏ sự không hài lòng với dự án này. "Quả bóng vàng 2024" Rodri thậm chí còn xem xét khả năng đình công nếu lịch thi đấu không được điều chỉnh hợp lý.

Việc nâng số đội tham dự lên 32 và tổ chức tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ khiến các cầu thủ lo ngại. Họ sẽ phải "lưu diễn" thêm một tháng nữa trong mùa hè vốn đã căng thẳng. Nguy cơ chấn thương tăng cao rõ rệt. Chỉ khi FIFA công bố khoản tiền thưởng "khủng", làn sóng phản đối mới tạm thời lắng xuống.

🏆 Vắng bóng các ông lớn châu Âu và những ngôi sao đáng chú ý

Mặc dù được mệnh danh là "World Cup của các CLB", giải đấu lại thiếu vắng rất nhiều đội bóng lớn. Do châu Âu chỉ có 12 suất và mỗi quốc gia chỉ tối đa có 2 đội, những CLB hàng đầu như Liverpool, Barcelona, Napoli đều vắng mặt. Trong khi đó, một số đội chỉ được đánh giá là "trung bình" ở châu Âu như Porto, Benfica lại có vé tham dự.

Sự vắng mặt của các đội lớn đồng nghĩa với việc nhiều ngôi sao không góp mặt. Ví dụ: Lamine Yamal (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) hay cả Cristiano Ronaldo đều sẽ không thi đấu. Với kiểu tổ chức hiện tại, FIFA Club World Cup đang tự làm mất đi sức hút vốn có.

Một ví dụ điển hình là trận khai mạc giữa Inter Miami vs Al Ahly (7h, 15/6) bị "ế" tới 2/3 số vé chỉ còn 2 ngày trước khi bóng lăn. Dù giảm giá mạnh, trận đấu vẫn không thu hút được khán giả.

Trong khi đó, các giải đấu giao hữu như International Champions Cup từng "cháy vé" nhờ quy tụ các CLB lớn như Man United, AC Milan,... Ngay cả những trận đấu thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS) cũng thường xuyên rơi vào tình trạng này khi có Messi xuất hiện. Thế nhưng, tên tuổi của siêu sao người Argentina lần này có vẻ không còn mang lại sức hút như trước.

📺 Truyền thông Mỹ quay lưng

Giải đấu cũng đang gặp thất bại lớn về mặt truyền thông. Phần lớn các hãng tin lớn tại Mỹ không đưa tin nhiều về FIFA Club World Cup. Người dân Mỹ hiện đang quan tâm đến nhiều sự kiện khác hơn là giải đấu này.

FIFA Club World Cup 2025 cần tới sự tỏa sáng của những ngôi sao để tăng sức hút

Địa điểm tổ chức tại Mỹ cũng gây ra nhiều vấn đề phi chuyên môn. Mới đây, CLB Boca Juniors (Argentina) mất trung vệ chủ lực Aytorn Costa vì không được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ – lần thứ hai điều này xảy ra, dù đã có sự can thiệp từ FIFA. Ngoài ra, an ninh tại một số sân thi đấu cũng bị đặt dấu hỏi do những cuộc biểu tình diễn ra gần đây.

❓ Tương lai mờ mịt, chờ dàn sao giải cứu

FIFA Club World Cup 2025 còn chưa bắt đầu nhưng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cách duy nhất để "cứu" giải đấu lúc này là màn trình diễn của những ngôi sao góp mặt. Dẫu sao, giải đấu này cũng quy tụ được nhiều anh tài của làng bóng đá thế giới như Messi, Haaland, Kane, Mbappe, Dembele...

Nếu như FIFA Club World Cup có nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, diễn biến kịch tính, khán giả chắc chắn sẽ quan tâm hơn và giải đấu sẽ dần thu hút được sự chú ý từ giới mộ điệu.