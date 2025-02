FA Cup và tranh cãi không có VAR: Các CLB bức xúc, lên tiếng đòi công bằng

Những quyết định gây tranh cãi khi thiếu VAR

Một trong những tình huống gây bức xúc nhất ở vòng 4 FA Cup là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Harry Maguire cho MU trước Leicester City. Khi Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt, Maguire đã đứng dưới hàng thủ Leicester cả nửa mét, nhưng trọng tài không phát hiện ra lỗi việt vị do VAR không được áp dụng.

Harry Maguire ghi bàn trong tư thế việt vị

HLV Ruben Amorim của Man Utd thừa nhận: "Với VAR, đó sẽ không phải là bàn thắng. Chúng ta cần VAR vì nó mang lại sự công bằng cho trận đấu". Trong khi đó, Ruud van Nistelrooy - HLV Leicester đã không giấu nổi sự phẫn nộ: "Chúng tôi không thua vì Fergie time, chúng tôi thua vì 'offside time'. Tình huống này việt vị rõ ràng cả nửa mét, quá khó để chấp nhận".

HLV Ruud Van Nistelrooy không phục khi để thua "Quỷ đỏ"

Không chỉ trận đấu của "Quỷ Đỏ", bàn thắng mở tỷ số của Newcastle vào lưới Birmingham cũng gây tranh cãi khi không có công nghệ goal-line để xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Thủ thành Bailey Peacock Farrell có vẻ như đã kịp cản phá, nhưng trọng tài lại công nhận bàn thắng. Đây là hệ quả của việc các sân đấu thuộc giải hạng dưới không được trang bị công nghệ hỗ trợ.

VAR có thực sự nâng cao chất lượng giải đấu?

Dữ liệu từ Premier League cho thấy công nghệ VAR đang có xu hướng cải thiện độ chính xác. Cụ thể, mùa giải này, số lần VAR can thiệp là 70, trong đó chỉ có 13 lần mắc sai sót – giảm đáng kể so với con số 20 lỗi trên 61 lần can thiệp ở mùa trước. Đặc biệt, giải đấu cũng khẳng định tỷ lệ chính xác 100% đối với các quyết định việt vị.

HLV Maresca bức xúc vì không có VAR

Những số liệu này cho thấy, nếu VAR được sử dụng ngay từ đầu tại FA Cup, những tình huống như bàn thắng của Maguire hay Newcastle hoàn toàn có thể được xử lý chính xác hơn. Sau thất bại trước Brighton, HLV Enzo Maresca cũng bày tỏ quan điểm về sự cần thiết của VAR: "Tình huống chạm tay của Tariq Lamptey là rất rõ ràng, nhưng không có VAR thì chúng ta không thể kiểm chứng. Bóng đá mà không có VAR thực sự rất phức tạp".

FA Cup có cần áp dụng VAR ngay từ đầu?

Sự không đồng nhất trong việc áp dụng VAR ở FA Cup đang tạo ra một sân chơi không công bằng. Việc công nghệ chỉ được sử dụng từ vòng 5 trở đi khiến các đội bóng tại vòng 4 phải chấp nhận rủi ro từ những quyết định sai lầm của trọng tài. Điều này đặc biệt bất lợi cho những CLB nhỏ như Leicester hay Birmingham, khi họ không có cơ hội để VAR sửa sai những tình huống bất lợi cho mình.

Man City cũng gặp bất lợi khi không có VAR

Ngay cả Pep Guardiola cũng thừa nhận, trong trận đấu giữa Man City và Leyton Orient, học trò của ông – Nico Gonzalez – đã bị phạm lỗi thô bạo trước khi Leyton Orient ghi bàn. Nhưng không có công nghệ hỗ trợ để trọng tài xem lại.

"Chúng tôi thắng, nên tôi không phàn nàn, nhưng thực tế là có một quả phạt đền rõ ràng. Ở Anh, đây là điều thường xuyên xảy ra", chiến lược gia người Tây Ban Nha bức xúc chia sẻ. Nhìn vào những sai lầm nghiêm trọng ở vòng 4 FA Cup, rõ ràng VAR là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính công bằng của trận đấu.

Pep Guardiola đưa ra quan điểm về việc áp dụng VAR tại FA Cup

Việc chỉ áp dụng VAR từ vòng 5 khiến những đội bóng bị loại sớm bởi các quyết định sai lầm không có cơ hội sửa sai. Nếu FA muốn duy trì sự công bằng và minh bạch, họ cần xem xét việc triển khai VAR ngay từ đầu giải – tránh để những tranh cãi không đáng có làm mất đi sự hấp dẫn của FA Cup.