EURO 2024: Bảng “tử thần Địa Trung Hải”, Anh và Bỉ mừng lớn

Kết quả bốc thăm EURO 2024 đã đưa 2 nhà cựu vô địch EURO Tây Ban Nha và Italia vào bảng B được dự báo rất khó nhằn khi Croatia đứng chung bảng và Albania cũng khó có thể coi là đội “dễ xơi” (đoạt vé vào thẳng với tư cách đội đầu bảng). Cả 4 đội đều là các quốc gia Địa Trung Hải nên một số hãng tin đã gọi đây là “bảng tử thần Địa Trung Hải”.

Kết quả bốc thăm EURO 2024 khiến TBN, Italia và Croatia chung bảng

Tây Ban Nha và Italia lại gặp nhau sau trận bán kết ở EURO 2021

Tờ Corriere dello Sport của Italia đánh giá đây là bảng mà 3 đội trong đó đủ khả năng giành chức vô địch, nhưng họ chưa đạt tới tầm chắc chắn đi tiếp qua vòng bảng nên triển vọng của cả TBN, Italia và Croatia đều rất mơ hồ. Dù vậy tờ này nghĩ vẫn có khả năng 3 đội sẽ đi tiếp giống trường hợp Pháp – Đức – Bồ Đào Nha ở EURO 2021.

Bên cạnh bảng B, bảng D cũng khá hiểm hóc cho ĐT Pháp khi Hà Lan và Áo đều đủ khả năng tạo nên bất ngờ. Pháp đã gặp Hà Lan ở vòng loại còn Áo dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick đã đoạt vé đi tiếp từ sớm. Đội còn lại của bảng rất có thể là xứ Wales ở nhánh playoff A, đội đáng lẽ đã đoạt vé vào thẳng nhưng đánh mất lợi thế vào tay Croatia.

Ở các bảng còn lại, báo chí quốc tế cho rằng bảng C của ĐT Anh và bảng E của tuyển Bỉ là dễ thở nhất. Bảng C dù có 2 đối thủ có tiếng là Đan Mạch và Serbia nhưng sức mạnh của Đan Mạch đã phần nào suy giảm so với năm 2021, trong khi Serbia giờ mạnh tiền đạo nhưng yếu hàng thủ, và Slovenia sẽ phải trông cậy nhiều vào khả năng chịu đòn của hàng thủ lẫn tài cứu thua của Jan Oblak.

Mbappe sẽ lại đụng độ các cầu thủ Hà Lan sau khi đã gặp ở vòng loại

Bảng E của Bỉ thậm chí khiến một số đầu báo thắc mắc vì sao Bỉ hay vào các bảng dễ tại những giải đấu lớn. Cả Slovakia và Romania đều đã vượt qua vòng loại nhờ nằm trong các bảng đấu không thực sự khó, còn đội còn lại từ nhóm playoff nhánh B cũng nhiều khả năng sẽ chỉ là Ukraine hoặc Iceland.

Ở các bảng khác, bảng A của chủ nhà Đức được xem là khá cân bằng khi đánh giá thực lực của 3 đội còn lại (Scotland – Hungary – Thụy Sĩ), chưa kể người ta chưa biết Đức khi vào giải có lấy lại được uy thế ông lớn. Thổ Nhĩ Kỳ và Czech có lực lượng đáng nể để thách thức Bồ Đào Nha ở bảng F nhưng dù Hy Lạp hay Georgia đoạt vé playoff cũng được dự đoán khó vượt qua được bảng này.

