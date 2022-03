Dybala, Mbappe & Pogba từ chối gia hạn, choáng 539 SAO miễn phí hè 2022

539 cầu thủ miễn phí

Giám đốc điều hành của CLB Juventus, ông Maurizio Arrivabene tiết lộ Paulo Dybala sẽ rời Juventus: "Với sự xuất hiện của Vlahovic, Dybala không còn là trung tâm của kế hoạch phát triển lâu dài và chúng tôi đã đưa ra quyết định này. Cấu trúc vận hành của đội bóng và dự án của Juventus đã có một số thay đổi. Một phần của những thay đổi này liên quan đến hợp đồng của Dybala".

Bộ ba hậu vệ của Chelsea có thể sẽ ra đi miễn phí

Trước đó, trong cuộc đàm phán kéo dài 2 giờ ở Turin, hội đồng quản trị của Juventus cùng đại diện phía Dybala đi đến đồng thuận về việc siêu sao người Argentina sẽ ra đi theo dạng miễn phí. Và như vậy, "Tiểu Messi" sẽ trở thành "bom tấn 0 đồng" tiếp theo của phiên chợ hè 2022, gia nhập một danh sách vốn đã rất dài.

Theo thống kê của tờ Daily Mail, sau mùa giải 2021/22, tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha), sẽ có tổng cộng 539 cầu thủ hết hạn hợp đồng với CLB chủ quản.

Do thủ môn Hugo Lloris đã gia hạn hợp đồng 2 năm với CLB Tottenham, nên Andre Onana của Ajax Amsterdam được đánh giá là thủ môn chất lượng nhất sẽ ra đi theo dạng miễn phí hè 2022. Vấn đề là CLB tiếp theo mà thủ môn người Cameroon lựa chọn là CLB nào sau khi anh phải ngồi ngoài một thời gian dài do bị FIFA cấm thi đấu do... uống nhầm thuốc của vợ.

Mùa hè 2022, nhiều hậu vệ danh tiếng sẽ chia tay đội bóng chủ quản của mình sau nhiều năm gắn bó. Có thể kể ra như Marcelo (Real Madrid), Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen (Chelsea), Alessio Romagnoli (AC Milan), Juan Cuadrado (Juventus), Sergi Roberto (Barcelona), Noussair Mazraoui (Ajax) hay Simon Kjaer (AC Milan).

Nhưng hầu hết trong số này đều đã đánh rơi phong độ và họ chỉ còn lại danh tiếng ở giai đoạn hoàng kim của mình, ví như Marcelo hay Roberto, Kjaer. Chỉ có bộ ba của Chelsea là thực sự vẫn còn chơi bóng ở đẳng cấp cao, bên cạnh hậu vệ 24 tuổi Mazraoui.

Nhiều "bom tấn" 0 đồng ở hàng công

Hàng tiền vệ cũng có những ngôi sao lớn sẽ ra đi miễn phí và được nhiều CLB săn đón. Paul Pogba là cái tên nổi bật nhất. Nhà vô địch World Cup 2018 hiện vẫn làm mình làm mẩy ở MU và muốn hưởng mức thù lao cao hơn con số 290.000 bảng mỗi tuần đang nhận. Các cuộc đàm phán giữa MU với đại diện Mino Raiola thời gian qua đi vào ngõ cụt và ngày "bom tấn" 89 triệu bảng chia tay "Quỷ đỏ" đã ở rất gần.

Mbappe, Pogba và Dybala đang chờ ngày chia tay đội bóng chủ quản

Tờ Marca thống kê, hàng tiền vệ miễn phí mùa hè 2022 này sẽ rất đông đúc và hứa hẹn là những sự lựa chọn tuyệt vời cho các đội bóng muốn tăng cường nhân sự ở khu vực trung tuyến. Bên cạnh Paul Pogba thì còn đó Franck Kessie (AC Milan), Marcelo Brozovic (Inter), Luka Modric (Real Madrid), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Isco (Real Madrid), Federico Bernardeschi (Juventus), Gylfi Sigurdsson (Everton)...

Những cầu thủ chạy cánh như Ousmane Dembele (Barcelona), Ivan Perisic (Inter), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Angel Di Maria (PSG) và Jesse Lingard (MU) đều có khả năng ra đi khi mùa giải 2021/22 khép lại. Với Dembele, Barca muốn anh ở lại nhưng phải giảm lương và cầu thủ này không đồng ý. Lingard dù không muốn vẫn nhiều khả năng phải rời MU vì không được tạo điều kiện ra sân.

Nhưng hơn hết, hàng công mới là nơi quy tụ những "bom tấn" 0 đồng thực sự. Theo Marca, những Kylian Mbappe (PSG), Luis Suarez (Atletico Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Andrea Belotti (Torino), Gareth Bale (Real Madrid).

Sau khi Bale hết hợp đồng, Real Madrid sẽ đẩy cầu thủ xứ Wales ra khỏi Bernabeu và nhường lại chỗ đứng cho Mbappe. Còn ở Atletico, Suarez vẫn hi vọng sẽ được cống hiến thêm cho đội đương kim vô địch La Liga. Với riêng Dybala, anh hiện chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu sau khi không đạt được thỏa thuận với Juventus.

Siêu đội hình miễn phí hè 2022 của tờ Marca:

