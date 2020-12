Dự đoán tỉ số vòng 14 La Liga: Thành Madrid tưng bừng, Barca gặp "khắc tinh"

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 13:02 PM (GMT+7)

Vòng đấu thứ 14 của La Liga sẽ chứng kiến sự tưng bừng tới từ những ông lớn khi gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

La Liga 2020/21 đang có những diễn biến khó lường với bảng xếp hạng “khác lạ”. Atletico Madrid vừa thua Real Madrid ở vòng đấu trước nhưng vẫn đang dẫn đầu với 26 điểm nhưng mới chỉ thi đấu 11 trận, kém tới 3 trận so với đội xếp thứ hai, Real Sociedad và 2 trận so với Real Madrid (đội thứ ba). Hai đội bóng xếp cùng bằng điểm nhưng xếp sau do kém về hiệu số.

Atletico Madrid dễ có 3 điểm

Vòng đấu thứ 14, Atletico Madrid ra quân sớm nhất trong ba đội dẫn đầu (20h, 19/12) và có cơ hội nới rộng khoảng cách với phần còn lại bởi đối thủ của họ chỉ là Elche, đội đang xếp thứ 14. Với khát khao giành trọn 3 điểm của thầy trò Simeone, đội bóng tới từ vùng Alacant khó có điểm ra về.

Ngược hẳn lại, Real Madrid là đội chơi trận đấu muộn nhất của vòng đấu (3h, 21/12). Thầy trò Zidane có chuyến hành quân tới sân của Eibar, đội đang có phong độ khá tốt thời gian gần đây. Sau giai đoạn khó khăn, “Kền kền trắng” đang có 4 trận thắng liên tiếp và họ chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất trong chuỗi trận này. Đó là như một lời khẳng định của ông thầy người Pháp và tất nhiên, Zidane sẽ muốn có trận thắng thứ 5 liên tiếp.

Barcelona có khả năng cải thiện thành tích với Valencia

Barcelona là ông lớn gặp phải đối thủ được đánh giá khó chịu nhất trong vòng đấu này. Họ phải tiếp đón Valencia, đối thủ họ chỉ thắng 1 lần trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Sau nhiều khó khăn, thứ hạng của thầy trò Koeman đang tốt dần lên và nhân vật chính vẫn là Messi. Siêu sao người Argentina vẫn phải sắm vai đầu tàu khi Griezmann và Braithwaite quá “vô hại”.

Đây là cơ hội rất tốt để Barcelona cải thiện thành tích đối đầu với Valencia bởi đội khách đang có phong độ không tốt. Gần nhất họ phải cần tới hiệp phụ để thắng đội bóng… hạng Tư, Terrassa tại cúp nhà Vua. Đó cũng là trận thắng gần nhất của Valencia trong 5 trận gần đây.

Một đội bóng nổi tiếng của Tây Ban Nha khác là Sevilla cũng khá dễ thở khi chỉ phải đối đầu với Real Valladolid, đội bóng của chủ tịch Ronaldo "béo" (3h, 20/12). Đội bóng nhì bảng Real Sociedad cũng sẽ cố tìm lại niềm vui sau khi thua Barcelona khi làm khách của đội Levante, đội đang xếp 18/20 trên bảng xếp hạng.

Dự đoán tỉ số vòng 14 La Liga

Thời gian Trận đấu Dự đoán Bóng đá Tây Ban Nha - vòng 14 19/12 03:00 Athletic Club Huesca 2-0 19/12 20:00 Atletico Madrid Elche 3-0 19/12 22:15 Barcelona Valencia 2-1 20/12 00:30 Levante Real Sociedad 1-2 20/12 00:30 Osasuna Villarreal 0-1 20/12 03:00 Sevilla Real Valladolid 2-0 20/12 20:00 Celta Vigo Deportivo Alaves 1-1 20/12 22:15 Granada Real Betis 0-0 21/12 00:30 Cadiz Getafe 1-0 21/12 03:00 Eibar Real Madrid 0-3

