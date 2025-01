ĐT Việt Nam liệu có cặp Xuân Son - Xuân Hên trong tương lai?

Cầu thủ nhập tịch có lên đội tuyển quốc gia hay không, do HLV trưởng quyyết định Sáng 9/1, tại buổi gặp mặt giới truyền thông sau AFF Cup 2024, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã chia sẻ câu chuyên về cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam. Theo ông Tú, bóng đá VIệt Nam đã nhập tịch cầu thủ Nguyễn Xuân Son rất đúng thời điểm, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Tiếc là Xuân Son bị chấn thương nặng phải nghỉ nhiều tháng tới. “Việc nhập tịch cầu thủ, VFF sẵn sàng hỗ trợ các đội bóng. Tuy nhiên nhập tịch rồi có lên ĐTQG hay không còn do HLV trưởng quyết định’, ông Tú nhấn mạnh. Ông Trần Anh Tú phân tích thêm: “VFF không hạn chế cầu thủ nhập tịch nhưng chúng tôi xác định vẫn phải đặt khâu đào tạo trẻ lên hàng đầu. Indonesia nhập tịch ồ ạt để rồi tạo ra lỗ hổng, tạo hiệu ứng không tốt với cầu thủ nội. Giải AFF Cup vừa rồi, tại sao Indonesia không gọi được các cầu thủ chủ cốt trước đây là có lý do. Nhìn từ Indonesia, chúng ta rút kinh nghiệm, cái gì cũng ở mức độ hợp lý. Cả thế giới đều tập trung cho đào tạo trẻ và bóng đá Việt Nam không thể khác”.