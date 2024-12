ĐT Việt Nam chạm một tay vào vé chung kết AFF Cup, 3 bài toán với thầy Kim

ĐT Việt Nam sẽ có lợi thế dẫn trước 2 bàn khi đón tiếp Singapore ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 (20h, 29/12). Các pha ghi bàn của Tiến Linh và Xuân Son ở cuối trận giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik cách chung kết chỉ 90 phút nữa.

ĐT Việt Nam chỉ còn cách 90 phút nữa để lọt vào chung kết AFF Cup 2024

Mặc dù đá trên mặt sân cỏ nhân tạo rất khó chịu và đối thủ cũng tỏ ra đáng gờm với một số cơ hội nguy hiểm, ĐT Việt Nam đã vượt qua được khó khăn. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục là điểm sáng số 1 khi góp phần mang lại quả penalty cho Tiến Linh, trước khi ấn định 2-0 với cú đánh đầu cự ly gần.

Dù vậy vẫn còn một số vấn đề ĐT Việt Nam cần khắc phục. Dù chúng ta có thể vượt qua Singapore, đối thủ ở chung kết nhiều khả năng là Thái Lan. Thách thức ở chung kết sẽ lớn hơn rất nhiều, trong khi hiện ĐT Việt Nam vẫn còn vài điểm trừ về lối chơi.

1) Bài toán Xuân Son – Tiến Linh đá chính

2 trận đã qua Tiến Linh đều vào sân từ ghế dự bị, trong khi Xuân Son chơi tiền đạo cắm và được hỗ trợ bởi 2 cầu thủ chạy cánh. Hiệu quả của Xuân Son và Tiến Linh khi thi đấu cùng nhau lúc này đã khá rõ ràng, họ nên được đá chính ngay từ đầu cùng nhau.

Tiến Linh - Xuân Son 2 trận liên tiếp giúp nhau lập công

Mặc dù sở hữu thể hình lý tưởng, Xuân Son không hoàn toàn đá như một tiền đạo cắm thực thụ. Anh có những lúc lùi khá sâu về sân nhà để giúp phát triển bóng, hay tham gia phòng ngự. Ở CLB Nam Định, Hendrio mới là người đá cao nhất còn Xuân Son có xu hướng chơi lùi.

Cách Tiến Linh hoạt động hợp với Xuân Son, trong khi 2 tiền đạo Đinh Thanh Bình và Vĩ Hào không thực sự ăn ý. Vĩ Hào nhanh nhưng không đủ cơ bắp để tranh chấp với các hậu vệ Singapore to con, cơ hội của Vĩ Hào gần như là các pha bóng anh chạy chỗ. Trong khi đó, Vĩ Hào với những pha đấu tay đôi luôn bị thất thế.

Thanh Bình không phải tiền đạo cánh, nhưng anh bị HLV Kim Sang Sik “dí” vào vị trí dạt phải mà Văn Toàn để lại. Đã vài lần Xuân Son phải nhắc Thanh Bình về vị trí đứng để có thể phối hợp với nhau, sự gượng gạo về vị trí khiến chân sút này không hoạt động hiệu quả được.

2) Tăng thêm 1 tiền vệ

Đổi sang đá 2 tiền đạo sẽ giúp ĐT Việt Nam bổ sung thêm 1 tiền vệ để kiểm soát bóng. 2 tiền vệ trung tâm Hoàng Đức – Quang Hải đều chuyên về kiến thiết chứ không phải tranh chấp, hay bọc lót cho hàng phòng ngự, có nhiều pha bóng họ chuyền hỏng và ngay sau đó ĐT Việt Nam không có ai yểm trợ cho các trung vệ.

Hoàng Đức là một cầu thủ kiến thiết giỏi, nhưng ĐT Việt Nam cần người đánh chặn ở giữa sân để kiểm soát tốt thế trận

Từ đầu giải ĐT Việt Nam có 2 trận gặp Indonesia và Philippines sử dụng 3 tiền vệ trung tâm (Quang Hải – Ngọc Tân – Hai Long trước Indonesia, Ngọc Quang thay Hai Long trước Philippines). Dù vậy, đó là khi Xuân Son chưa thể thi đấu và Tiến Linh không có một người đá cặp có thể chơi lùi, giữ bóng và kiến thiết tình huống như Xuân Son. Đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để ĐT Việt Nam trở lại sơ đồ 3-5-2.

3) Lần cuối xoay vòng đội hình?

HLV Kim Sang Sik đã xoay vòng đội hình tương đối nhiều từ đầu AFF Cup. Có thể hiểu lựa chọn của ông: mỗi trận của ĐT Việt Nam cách nhau chỉ 2 ngày, ngoài ra 2 lần phải đá trên sân cỏ nhân tạo. Hơn nữa thời gian để thầy Kim hiểu rõ các cầu thủ dưới quyền là chưa nhiều.

Dù vậy ở trận bán kết lượt về, việc xoay vòng có lẽ không còn cần thiết nữa. Dàn tiền vệ Quang Hải – Hoàng Đức – Ngọc Tân nên được cố định để hỗ trợ cho các tuyến, trong khi 2 vị trí chạy cánh nên giao hẳn cho Tiến Anh và Văn Vĩ. Họ đều đã thể hiện ổn nhất ở vị trí của mình, cánh phải của Tiến Anh trở nên mong manh từ lúc Hồ Tấn Tài vào thay và mắc khá nhiều lỗi nghiêm trọng.

Đình Triệu vẫn chưa tạo sự an tâm ở các pha bóng bổng

Thành Chung không đá lượt về do án treo giò, nhưng 3 trung vệ Tiến Dũng – Duy Mạnh – Xuân Mạnh sẽ không phải là lựa chọn tồi. Thủ môn Đình Triệu cứu cho chúng ta một bàn thua trông thấy, nhưng anh có vẻ bắt bóng bổng khá vụng, nên vẫn chưa phải sự lựa chọn an toàn so với Nguyễn Filip.

Nếu vào chung kết, ĐT Việt Nam sẽ ở lại luôn Việt Trì để đá trận lượt đi nên cũng đỡ tốn sức vào việc di chuyển cho các cầu thủ. Xoay vòng đội hình đá chính giờ không còn là điều cần thiết nữa, ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn cần một bộ khung ổn định, và chỉ thay đổi khi có chấn thương, hay cần điều chỉnh theo diễn biến thế trận.