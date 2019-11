ĐT Thái Lan lộ đội hình đấu Việt Nam: Siêu HLV Nhật nổi giận, nghi có "nội gián"

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 16:05 PM (GMT+7)

Mới đây dư luận Thái Lan đã rất ngạc nhiên khi tin nội bộ của ĐT Thái Lan bị tiết lộ cho báo chí.

ĐT Thái Lan đã có mặt ở Hà Nội trong ngày 16/11 và theo lịch sẽ có buổi tập tại Trung tâm thể thao Viettel. Thế nhưng HLV Akira Nishino đã cho hủy buổi tập một cách bất ngờ mà không báo trước, thay vào đó cho các cầu thủ tập trong khách sạn.

Tờ MMS Sport bất ngờ tiết lộ ĐT Thái Lan sẽ bỏ sơ đồ 3 hậu vệ

Không rõ lý do của việc này đến từ đâu, nhưng HLV Nishino có lý do của mình bởi ông không muốn bất cứ một thông tin nội bộ nào lộ ra ngoài trước khi trận Việt Nam – Thái Lan diễn ra hôm 19/11 tới. ĐT Thái Lan hiện đang ở thế bám đuổi Việt Nam sau trận thua Malaysia hôm 14/11 vừa qua, do đó họ phải thắng để đòi lại ngôi đầu bảng.

Và sự đa nghi của HLV người Nhật Bản càng có cơ sở khi mới đây đã xuất hiện chuyện tin nội bộ ở ĐT Thái Lan bị rò rỉ ra ngoài cho báo chí nước này biết. Theo đó tờ SMM Sport, một trong những tờ thể thao lớn ở Thái Lan, không biết từ nguồn tin nào lại biết được việc ĐT Thái Lan thay đổi sang sơ đồ 3 hậu vệ ở trận gặp Malaysia.

Mới đây SMM Sport lại tung tin cho biết HLV Nishino sẽ chuyển sang đội hình 4 hậu vệ. Bài viết thậm chí còn đi vào chi tiết như sau: “Một nguồn tin nội bộ đã tiết lộ rằng HLV Akira Nishino sẽ quay lại sử dụng Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon trong sơ đồ 4 hậu vệ cho trận đấu vào ngày 19/11 tới. Hai trung vệ là Manuel Bihr và Tanaboon Kesarat. Hậu vệ trái là Theerathon Bunmathan, cầu vừa thủ hết án treo giò. Hậu vệ phải sẽ là Nitipong Selanon”.

Nếu nguồn tin chính xác thì ĐT Thái Lan sẽ trở lại với hàng thủ ở trận thắng UAE hồi tháng 10 vừa qua. Và việc rò rỉ thông tin này hẳn sẽ khiến HLV Nishino không hài lòng, rằng không chừng nội bộ của ĐT Thái Lan có “nội gián” tiết lộ thông tin ra ngoài.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dt-thai-lan-lo-doi-hinh-dau-viet-nam-sieu-hlv-nhat-noi-gian-nghi-co-3...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dt-thai-lan-lo-doi-hinh-dau-viet-nam-sieu-hlv-nhat-noi-gian-nghi-co-34noi-gian34-c9a744158.html