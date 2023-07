ĐT nữ Việt Nam và thành công đến từ thái độ đúng đắn

Tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp ở World Cup nữ 2023 Lần đầu ra mắt World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam bị truyền thông thế giới đánh giá khá thấp. Tờ báo nổi tiếng của Anh, The Guardian chỉ xếp các cô gái áo đỏ đứng thứ 28/32 đội tuyển tham dự giải, dưới cả Phillippines. Trong bảng xếp hạng sức mạnh do The Guardian biên tập, tuyển nữ Việt Nam chỉ đứng trên Morocco, Haiti, Zambia và Panama. Tương tự như vậy, sức mạnh tổng thể của tuyển nữ Việt Nam trong trò chơi điện tử FIFA 23 chỉ là 72, thuộc nhóm yếu nhất World Cup nữ 2023. FIFA 23 cũng dự đoán tuyển nữ Việt Nam sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Thực tế, đây là điều tất cả đã đoán được ngay từ khi tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023. Bị đánh giá quá thấp đôi khi cũng là điều tốt. Các cô gái của HLV Mai Đức Chung không phải chịu áp lực, đồng thời có thể tạo ra bất ngờ nếu các đối thủ chủ quan.