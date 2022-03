ĐT Bồ Đào Nha dễ lỡ vé World Cup: Ronaldo - Fernandes phập phù, mất nhiều trụ cột

ĐT Bồ Đào Nha sẽ là một trong những đội tuyển được chú ý nhất trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới. Họ sẽ nằm trong nhóm những ông lớn của bóng đá thế giới có nguy cơ không được dự sân chơi lớn nhất: World Cup 2022. Đây là hệ quả của việc không về nhất ở bảng đấu vòng loại và rơi vào nhóm đấu playoff có sự xuất hiện của nhà ĐKVĐ châu Âu Italia.

Đội hình Bồ Đào Nha được HLV Fernando Santos triệu tập

Sự chuẩn bị của Bồ Đào Nha trở nên khó khăn bởi nhiều sự kiện đã xảy ra kể từ sau khi họ hoàn tất vòng đấu bảng hồi tháng 11 năm ngoái. Một số cá nhân đã sa sút phong độ mà trong số đó lại có cả Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Andre Silva, còn một vài cầu thủ quan trọng cũng đã dính chấn thương hoặc nhiễm Covid-19 chỉ ít lâu trước khi HLV Fernando Santos lên danh sách tập trung.

Vậy vấn đề lực lượng của Bồ Đào Nha đang ở tình trạng thế nào? Cách đây gần 2 tuần họ đã mất Nelson Semedo do chấn thương trong khi Ricardo Pereira vừa bị đau khi thi đấu ở cúp châu Âu cho Leicester City và do đó không được triệu tập. Joao Cancelo được triệu tập nhưng sẽ vắng mặt 1 trận do án treo giò, nên BĐN cần vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để Cancelo có thể đá trận quyết định tấm vé đi Qatar.

Ngoài ra trung vệ chủ lực Ruben Dias đã bị đau tại Man City và không thể thi đấu, và Renato Sanches cũng phải chữa trị chấn thương vừa mới xảy ra tại Lille. Một tiền vệ trung tâm quan trọng khác là Joao Palhinha đã không được triệu tập, anh đá chỉ 26 phút trong cả 1 tháng qua cho Sporting do chấn thương & thẻ phạt.

Mất Ruben Dias là một tổn thất không nhỏ cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha

Tình hình của Sanches và Palhinha cũng dẫn tới mối lo lắng từ dư luận BĐN rằng đội tuyển của họ sẽ mắc lại những sai lầm cũ ở hàng tiền vệ từ hồi EURO 2021. HLV Santos đã quá tin cậy vào bộ đôi tiền vệ giữa William Carvalho – Danilo Pereira, những cầu thủ có thể chất và đánh chặn được nhưng không giỏi trong kèm người không bóng và quan trọng nhất là kém trong thoát pressing và phát động tấn công.

Vẫn có khả năng Ruben Neves sẽ được tin dùng để thay một trong 2 người nêu trên, nhưng cách dùng người của Santos lúc này đã được nhiều người biết tới và không mấy ai tin ông sẽ thay đổi ở một giai đoạn quan trọng như lúc này. Sự bảo thủ của Santos luôn là chủ đề tranh cãi về mức tín nhiệm của dư luận với HLV đã đưa Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016.

Joao Felix gần đây đã ghi bàn trở lại ở Atletico Madrid

Dù vậy cũng đã có một số điều tích cực xảy ra đối với một số tuyển thủ Bồ Đào Nha. Cedric Soares chơi tốt tại Arsenal, ít nhất là về mặt phòng ngự dù hiệu quả tạt của anh vẫn đề cao số lượng hơn chất lượng, còn Diogo Dalot được đá nhiều tại MU dù về mặt chuyên môn anh chưa có tiến bộ đáng kể. Joao Felix đã tìm lại cảm giác ghi bàn ở Atletico và Rafael Leao ghi một số bàn thắng quan trọng trong tháng 2 đưa AC Milan lên chiếm ngôi đầu Serie A.

Bồ Đào Nha sẽ có trận đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ (2h45, 25/3) trước khi đối đầu đội thắng của cặp đấu Italia – Bắc Macedonia (đá cùng giờ) trong trận đấu quyết định tấm vé vớt của nhánh C vào rạng sáng ngày 30/3 (giờ Việt Nam). Sự chuẩn bị của BĐN đang là khá ngổn ngang nhưng chưa thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra.

