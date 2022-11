De Gea sốc nặng vì lời chúc của sếp lớn bóng đá Tây Ban Nha

Theo tiết lộ của nhà báo Jose Alvarez tờ El Chiringuito, De Gea đã nhận được tin nhắn khá kỳ lạ tới từ Chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - ông Luis Rubiales khi không được gọi lên ĐTQG dự World Cup 2022. Cụ thể, Luis Rubiales nhắn cho De Gea: "Tôi muốn gửi lời chúc vì cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định mà tôi nghĩ tới từ lâu. Tôi được thông báo rằng cậu sẽ giã từ màu áo tuyển Tây Ban Nha".

De Gea không được tham dự World Cup 2022 dù có phong độ ổn định trong màu áo MU

Sau khi nhận được tin nhắn đó từ Luis Rubiales, De Gea tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ngôi sao đang thi đấu cho MU nhắn lại: "Xin lỗi ông chủ tịch, nhưng tôi chưa hề tuyên bố giã từ ĐTQG. Ai đã nói với ông điều đó vậy? HLV Enrique chỉ nói rằng không tin tưởng tôi ở World Cup 2022. Tôi thì chưa từng tuyên bố nghỉ thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha và cũng không hề có dự định làm điều đó".

Không rõ do chủ tịch Luis Rubiales có sự nhầm lẫn, hay ông ngầm tuyên bố De Gea hết cửa lên tuyển Tây Ban Nha. Nhưng chắc chắn thủ thành thuộc biên chế MU bị ảnh hưởng đáng kể về tinh thần sau tin nhắn kể trên.

De Gea từng là nhân tố chủ chốt tại tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên dưới thời HLV Enrique, anh lại không được trọng dụng so với Unai Simon và gần đây gặp thêm sự cạnh tranh vị trí từ Robert Sanchez và David Raya. Lý do bởi anh chơi chân và kiểm soát không gian trong vòng cấm không thực sự tốt so với cả 3 thủ môn trên.

