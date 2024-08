Đặng Văn Lâm và cơ hội ở đội tuyển Việt Nam

U22 Việt Nam chia tay một cầu thủ Sáng 13/8, huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tìm phương án thay thế sau khi Nguyễn Thái Sơn không thể lên tập trung cùng đội U22 Việt Nam. Tiền vệ của Câu lạc bộ Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn tập huấn quan trọng, khi đội bóng xứ Thanh sẽ thi đấu tại Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á vào tuần sau. Ngày 31/8, họ tiếp tục đá trận Siêu cúp Quốc gia gặp Nam Định. Thái Sơn là cầu thủ hiếm hoi vắng mặt ở đợt tập trung này do phần đông các đội bóng vẫn còn 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Một đội khác dự cúp Đông Nam Á là Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cũng không có tuyển thủ nào. Đợt tập trung của U22 Việt Nam diễn ra từ ngày 13/8 đến ngày 17/8 nhằm mục đích đánh giá năng lực, sàng lọc sơ bộ các cầu thủ ở độ tuổi 22. Huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn rà soát và chủ động chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội cho một loạt cái tên mới như Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Bảo Long, Quách Quang Huy hay Trịnh Long Vũ (PVF). Thủ môn Phạm Đình Hải cũng có cơ hội thử sức mình ở cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả những Văn Cường, Hồng Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc hay Quốc Việt đều phải trải qua những bài kiểm tra gắt gao. Do đây là đợt tập trung ngắn ngày, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chuẩn bị thêm kế hoạch để các cầu thủ trẻ có thể nối liền mạch tập luyện. Những cái tên từ 20 tuổi trở xuống sẽ tập luyện cùng U20 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2025. Cuối tháng 8, U22 Việt Nam tiếp tục tập trung một lần nữa nhưng giới hạn cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống. Đội tham dự giải giao hữu quốc tế cùng các đối thủ chủ nhà Trung Quốc, Uzbekistan và Malaysia.