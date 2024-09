Cuộc đua Vua kiến tạo của năm 2024: Yamal bất ngờ đứng trên De Bruyne & Mbappe

Bóng đá châu Âu vẫn còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm dương lịch 2024 nhưng lúc này Lamine Yamal đã nổi lên là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất năm. Mới 17 tuổi nhưng Yamal đã giúp Tây Ban Nha đoạt EURO 2024 và hiện đang cùng Barcelona độc chiếm ngôi đầu bảng La Liga.

Yamal đang tạm đứng trên De Bruyne trong danh sách kiến tạo từ đầu năm

Đối với một tiền đạo cánh, số bàn thắng của Yamal chưa nhiều nhưng số pha kiến tạo của anh lại đủ sức đấu với những chuyên gia kiến thiết hàng đầu châu Âu. Tính đến sau ngày 9/9, Yamal đang là cầu thủ kiến tạo số 1 của năm 2024 khi tính các trận đấu ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Yamal đã có 19 kiến tạo sau 43 trận cho Barcelona và Tây Ban Nha, đứng trên tiền vệ tấn công lừng danh Kevin De Bruyne. Dù vậy De Bruyne thực sự đủ khả năng vượt qua Yamal trong phần còn lại của năm, anh đã có 18 kiến tạo sau chỉ 35 trận cho Man City & ĐT Bỉ nên nếu từ giờ tới cuối năm De Bruyne không chấn thương, anh sẽ dễ trở lại ngôi số 1.

Trong top 5 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất, Alejandro Grimaldo tạo ra bất ngờ khi đã có 15 kiến tạo cho Bayer Leverkusen (anh không có kiến tạo nào cho ĐT Tây Ban Nha). Grimaldo đá hậu vệ trái và được xem là một trong những ngòi nổ tấn công của Leverkusen bởi khả năng leo biên và tạt bóng/căng ngang, chưa kể anh còn là một chuyên gia đá phạt nguy hiểm.

Grimaldo nhiều hơn 1 kiến tạo so với Kylian Mbappe và Nico Williams, hai tiền đạo trái. Mbappe dù vậy hiện đang đá nhiều số trận hơn so với Nico Williams, chưa kể Nico có số kiến tạo cho CLB của anh (11) nhiều hơn Mbappe ở cấp CLB (9) dù Nico đá cho Athletic Bilbao được đánh giá yếu hơn so với Paris Saint-Germain.

Top 5 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất năm 2024 ở cấp CLB & ĐTQG

1. Lamine Yamal (Barcelona - Tây Ban Nha): 19

2. Kevin De Bruyne (Man City - Bỉ): 18

3. Alejandro Grimaldo (Leverkusen - Tây Ban Nha): 15

4. Kylian Mbappe (PSG & Real Madrid - Pháp: 14

5. Nico Williams (Athletic Bilbao - Tây Ban Nha): 14

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]