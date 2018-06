Công Phượng - HAGL đứt mạch bất bại, bầu Đức "bình chân như vại"

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 01:15 AM (GMT+7)

Đội bóng nhà bầu Đức một lần nữa để các đối thủ vượt lên trong cuộc đua top đầu bảng xếp hạng V-League 2018 vì ngoại binh...quá dở.

* Ngán ngẩm ngoại binh nhà bầu Đức

Để thua Than Quảng Ninh 0-3 ở vòng 12 giải VĐQG Nuti Cafe V-League 2018, chuỗi trận bất bại của HAGL chính thức dừng lại ở con số 9. Quan trọng hơn, đội bóng nhà bầu Đức bị đánh bật ra khỏi top 4 và mọi hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Hà Nội dường như bị dập tắt sau trận hòa 2-2 đáng tiếc với TP HCM và trận thua bẽ bàng trước Than Quảng Ninh kể trên.

HAGL đang dần thua thiệt so với các đối thủ vì ngoại binh quá kém

Đáng chú ý, trong số 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng, HAGL đang có hiệu số bàn thắng bại tệ nhất. Theo đó, sau 12 vòng ở V-League, HAGL chỉ ghi được đúng 14 bàn thắng nhưng lại để thua đến 19 bàn. Hiệu số bàn thắng bại của HAGL thậm chí còn kém cả đội xếp áp chót trên bảng xếp hạng là SLNA (-4).

Những con số thống kê kể trên một phần đến từ thành tích ghi bàn không thể tệ hơn từ các ngoại binh của đội bóng phố Núi. Không tính đến trung vệ Kim Jinseo, tiền đạo Rimario đang thể hiện phong độ không thể thất vọng hơn trên hàng công của đội chủ sân Pleiku.

Cầu thủ gốc Jamaica được đá chính 7 trận và 3 trận vào sân từ băng ghế dự bị ở V-League 2018 trong màu áo đội bóng nhà bầu Đức. Thế nhưng, đóng góp của Rimario trong tổng số 695 phút thi đấu ở V-League là con số 0 tròn trĩnh.

Dấu ấn duy nhất mà Rimario để lại kể từ đầu mùa giải là 2 bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh ở vòng loại Cúp quốc gia 2018. Con số vô cùng khiêm tốn nếu đem thành tích ngoại binh của HAGL so sánh với những Oseni của Hà Nội (12 bàn), Fagan của Hải Phòng (6 bàn), Eydison của Than Quảng Ninh (6 bàn)...

V-League 2018 chỉ còn đúng 1 vòng đấu là giai đoạn một hạ màn và những người yêu mến đội bóng phố Núi đang ra sức kêu gọi bầu Đức mang về cho HLV Dương Minh Ninh và giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung một ngoại binh thực sự chất lượng. Bởi cầu thủ Kim Jinseo ở hàng thủ có chất lượng không hơn một nội binh của HAGL, trong khi những gì Rimario thể hiện có lẽ không cần nói thêm.

* Bầu Đức "nóng mặt" nhưng HAGL chưa thay ngay ngoại binh

Bầu Đức đã từng tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi HAGL không thể giành chiến thắng trước Khánh Hòa (vòng 7) để chắt chiu từng điểm số trong cuộc đua đến những vị trí ở top đầu bảng xếp hạng. Cũng chính bầu Đức từng vô cùng bực tức với những gì Rimario thể hiện ở trận tứ kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018 với Hà Nội trên sân Pleiku.

HAGL vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về sử dụng ngoại binh ở giai đoạn 2 V-League 2018

Thậm chí, ông chủ của HAGL còn nhắn tin trực tiếp với ban huấn luyện về việc không được phép để một cầu thủ ngoại có "thái độ không đúng chuẩn mực" như Rimario thi đấu trên sân.

Nhưng khi hầu hết các CLB ở V-League đang ra sức "săn" ngoại binh ở giai đoạn giữa mùa giải thì HAGL nhà bầu Đức lại vẫn "bình chân như vại".

Một lãnh đạo đội bóng phố Núi cho hay, đến thời điểm này, HAGL vẫn chưa có kế hoạch cụ thể thay thế các ngoại binh để chuẩn bị cho lượt về V-League 2018. Phải đến sau khi vòng 13 kết thúc, giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung và ban huấn luyện của HAGL mới ngồi lại với nhau để đánh giá phong độ các cầu thủ ngoại, qua đó đưa ra phương án sử dụng cầu thủ ngoại tiếp theo ở giai đoạn 2.

Lãnh đạo đội bóng nhà bầu Đức còn lên tiếng phủ nhận những tin đồn về việc HAGL đang đàm phán ký hợp đồng với thủ môn ĐTQG Lào có tên Outthilath Nammakhoth, để thay thế cho những Phạm Văn Tiến hay Lê Văn Trường có phong độ không tốt ở những vòng đấu vừa qua.

"Tôi không hiểu thông tin ấy ở đâu ra chứ HAGL không có kế hoạch chiêu mộ thủ môn người Lào nào cả", trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói.