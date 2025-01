Công bố top 5 Quả bóng vàng Việt Nam: Tiến Linh cạnh tranh Hoàng Đức

Danh sách rút gọn các hạng mục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 1, Quả bóng vàng nam - Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội) - Nguyễn Hoàng Đức (CLB TC Viettel/Phù Đồng Ninh Bình) - Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội) - Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) - Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex Bình Dương) 2, Quả bóng vàng nữ - Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than Khoáng Sản Việt Nam) - Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM I) - Huỳnh Như (Lank FC/CLB TPHCM I) - Trần Thị Thùy Trang (CLB TPHCM I) - Dương Thị Vân (CLB Than Khoáng Sản Việt Nam) 3, Quả bóng vàng Futsal - Nguyễn Mạnh Dũng (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) - Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) - Nguyễn Thịnh Phát (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) - Phạm Văn Tú (CLB Thái Sơn Bắc) - Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) 4, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc - Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) - Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex Bình Dương) - Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel) - Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa) 5, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc - Vũ Thị Hoa (CLB Phong Phú Hà Nam) - Nguyễn Thị Thùy Linh (CLB TPHCM I) - Lưu Hoàng Vân (CLB Phong Phú Hà Nam) 6, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc - Alan Alexander (CLB Bình Định/Công an Hà Nội) - Hendrio Araujo (CLB Thép Xanh Nam Định) - Rafaelson Bezerra Fernandes (CLB Thép Xanh Nam Định)