CLB Thái Lan đắt khách nhờ fan siêu mẫu trắng muốt, ăn mặc kiệm vải

CLB Chonburi của Thai League mùa giải này đang có sự tiến bộ thành tích vượt bậc khi đứng thứ 5 trên BXH giải VĐQG Thái Lan. Mùa trước họ chỉ về đích thứ 12 trên BXH nhưng nhà cựu vô địch năm 2007 này giờ có tham vọng tranh một suất dự playoff AFC Champions League.

Người mẫu Nirada Boonsung hay xuất hiện trên các khán đài của CLB Chonburi

Nhưng không chỉ hấp dẫn trên sân, gần đây Chonburi còn có một sức hút khác đến từ khán đài. Nữ CĐV Nirada Boonsung của họ là một siêu mẫu có tiếng tại Thái Lan, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch thương mại của nhiều nhãn hàng danh tiếng.

Sở hữu 3 vòng lý tưởng với làn da trắng muốt, Boonsung là một HLV thể hình trước khi dấn thân vào công việc người mẫu và hiện có lượng fan theo dõi khá lớn trên mạng xã hội. Cô cho biết mình có 4 tình yêu lớn trong đời, đó là được tập thể hình, xem bóng đá, dạo chơi bên biển và nuôi cún cưng.

Người mẫu Boonsung và sự xuất hiện của cô song hành với sự gia tăng lượng khán giả ở Thai League mùa này với Chonburi

Boonsung đến từ Chonburi và do đó thường xuyên có mặt trên khán đài các trận sân nhà của CLB quê hương để cổ vũ. Mùa này Chonburi lại đang có tổng lượng khán giả đến xem đứng thứ 3 Thai League mặc dù họ đã có trận phải đá kín do dịch Covid-19 (2 đội xếp trên chưa trận nào phải đá kín), một sự tiến bộ rõ rệt so với mùa trước chỉ đứng thứ 9, nên hẳn sức hút của Boonsung cũng không hề nhỏ.

Ngoài cổ vũ Chonburi, cô Boonsung cũng là một fan của MU ở Premier League và đôi lúc tham gia vào việc bày tỏ quan điểm về tình hình đội bóng (như sa thải Ole Gunnar Solskjaer).

Những hình ảnh về người mẫu Nirada Boonsung

