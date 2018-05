Chuyển nhượng MU: Tranh vua phá lưới Confed Cup với Bayern

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 00:27 AM (GMT+7)

Theo tờ Metro, MU đang tiến hành tiếp cận với chân sút đang chơi rất lên chân Timo Werner.

Theo tờ Metro, MU đang tiến hành tiếp cận với chân sút đang chơi rất lên chân Timo Werner. Tiền đạo người Đức hiện cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Bayern Munich. Tại Confederations Cup 2017, Werner ở tuổi 21 đã xuất sắc vượt qua các siêu sao như Ronaldo hay Alexis Sanchez để giành ngôi Vua phá lưới, giúp ĐT Đức vô địch giải đấu. Hiện tiền đạo này đang thuộc biên chế RB Leipzig. Theo tiết lộ, MU muốn dứt điểm thương vụ này trước thềm World Cup 2018.

Timo Werner lọt vào tầm ngắm của HLV Mourinho

Truyền nhân Fernandinho không hứng thú với MU

Tiền vệ Fred hiện đang được MU và Man City theo đuổi. Ở tuổi 25, Fred là ngôi sao sáng giá trong đội hình Shakhtar, và đã có 5 năm thi đấu tại Ukraine. Dù được MU theo đuổi nhằm thay thế Fellaini, thế nhưng bản thân Fred lại thích thú với viễn cảnh gia nhập Man City, làm việc với HLV Pep Guardiola. Nếu đến với Man xanh, Fred có thể chiếm vị trí của đàn anh đồng hương Fernandinho.

Mourinho cân nhắc giữ lại Mata

Tiền vệ Juan Mata sẽ hết hợp đồng với MU vào cuối mùa giải 2017/18 này. “Quỷ đỏ” có quyền kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm nữa nếu muốn. Hiện HLV Jose Mourinho dự tính sẽ giữ lại Mata, hoặc chí ít kích hoạt điều khoản gia hạn trước khi bán lại cầu thủ người Tây Ban Nha. Ở tuổi 29, Mata dù chưa già nhưng lại không được nhà cầm quân người Bồ trọng dụng.

Real vẫn chưa buông tha cho De Gea

Tờ Marca cho hay, Real Madrid vẫn chưa buông tha cho thủ thành David de Gea và MU. Sau những nỗ lực chiêu mộ De Gea bất thành, “Kền kền trắng” chuyển sang chiêu bài tâm lý. Đó là thông qua cô bạn gái Edurne Garcia thuyết phục De Gea hồi hương. Yêu nhau nhiều năm nhưng Edurne vẫn kiên quyết không chuyển đến nước Anh theo De Gea, mà ở lại Tây Ban Nha lập nghiệp theo nghiệp ca sỹ.

MU sáng cửa chiêu mộ Emre Can

Tiền vệ Emre Can tiếp tục từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với Liverpool. Tuyển thủ Đức này sẽ rời Anfield theo dạng tự do vào cuối mùa. Emre Can - ở tuổi 24, đang được HLV Jose Mourinho nhắm đến nhằm tăng cường cho tuyến giữa MU. Vào tháng 6 tới đây, MU hoàn toàn có thể ký hợp đồng với Emre Can mà không mất phí chuyển nhượng.