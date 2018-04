Chuyển nhượng MU: Kẻ bắn hạ “Quỷ đỏ” lại muốn đến Old Trafford

Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 00:08 AM (GMT+7)

Tiền đạo Wissam Ben Yedder là người lập cú đúp cho Sevilla ngay tại Old Trafford, loại MU ngay từ vòng 1/8 Champions League.

Kẻ thù của MU lại muốn gia nhập MU

Tiền đạo Wissam Ben Yedder là người lập cú đúp cho Sevilla ngay tại Old Trafford, loại MU ngay từ vòng 1/8 Champions League. Ở giải đấu này, tiền đạo 27 tuổi người Pháp gây ấn tượng mạnh mẽ với 10 bàn thắng, trong đó có 2 bàn ở vòng play-off và 8 bàn ở vòng trong. Theo tờ Le Parisien, Yedder lại đang muốn gia nhập “Quỷ đỏ” ở mùa hè 2018.

Tiền đạo Wissam Ben Yedder muốn gia nhập MU

Mourinho tìm người đá cặp với Lukaku

Theo nguồn tin của Daily Mail, HLV Jose Mourinho đang nỗ lực tăng cường sức mạnh tấn công cho MU. Nhà cầm quân người Bồ hiện nhắm đến một số tiền đạo trong phiên chợ hè 2018. Daily Mail cho hay, trong bản danh sách của “Người đặc biệt” có các cái tên Mauro Icardi (Inter Milan), Timo Werner (RB Leipzig) cũng như Charlie Austin của Southampton.

Liverpool quyết báo thù MU vụ Emre Can

Tiền vệ Emre Can kiên quyết cự tuyệt đề xuất gia hạn hợp đồng của BLĐ Liverpool. Và theo Manchester Evening News, Can đang tính chuyện gia nhập kẻ thù MU. Tiền vệ người Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè và có toàn quyền quyết định bến đỗ tiếp theo. Trong trường hợp Can đến MU, Liverpool sẽ làm tất cả để đưa Marouane Fellaini về Anfield theo chiều ngược lại.

Đại diện Martial ỡm ờ về tương lai thân chủ

Thông tin Anthony Martial gia nhập Juventus ngày càng nở rộ. Trong tâm bão, người đại diện của tiền đạo người Pháp lại gây nhiễu loạn thông tin. Theo tiết lộ, Martial chưa hoàn toàn quyết định về tương lai của mình. Anthony Martial sẽ chỉ định đoạt việc có rời MU hay không sau khi World Cup 2018 tại Nga kết thúc.

Draxler có thể thế chỗ Mata

Tiền vệ Juan Mata vẫn chưa được BLĐ MU gia hạn hợp đồng. Nếu điều này được duy trì đến cuối mùa, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ trở thành cầu thủ tự do. Tờ L’Equipe của Pháp cho hay, Julian Draxler là cái tên mà HLV Jose Mourinho muốn có, nhằm thay thế Mata ở hành lang cánh phải MU. Tuyển thủ Đức này không được trọng dụng tại PSG và đang tính chuyện rời đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để “Quỷ đỏ” có ngôi sao mà PSG từng phải chi rất đậm để có được từ Wolfsburg.