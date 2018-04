Chuyển nhượng MU: Tranh Icardi 100 triệu euro với Real Madrid

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 00:42 AM (GMT+7)

HLV Mourinho cũng đang muốn đưa Mauro Icardi về Old Trafford, trong nỗ lực tăng cường hàng công MU.

Tranh Icardi 80 triệu bảng với Real Madrid

Tiền đạo người Argentina, Mauro Icardi đang được rất nhiều ông lớn để mắt. Trong đó, Real Madrid được xem là ứng viên hàng đầu trong kế hoạch trẻ hóa hàng công “Kền kền trắng”. Thế nhưng HLV Mourinho cũng đang muốn đưa Icardi về Old Trafford, trong nỗ lực tăng cường hàng công MU. Đội bóng chủ quản Inter Milan từng hét giá Icardi tới 100 triệu euro ở phiên chợ đông.

Icardi đang được MU theo đuổi

Emre Can trên đường đến Old Trafford

Theo Metro, tiền vệ người Đức Emre Can là một trong những mục tiêu của HLV Jose Mourinho. Cầu thủ mới 24 tuổi này kiên quyết không gia hạn hợp đồng với Liverpool và sẽ rời Anfield theo dạng tự do vào mùa hè. Tờ báo này cho hay, Can có thể sẽ đến với “Quỷ đỏ” để thay thế Marouane Fellaini - người cũng sẽ rời MU theo dạng tự do.

Mourinho sẽ không cho mượn McTominay

Các chuyên gia bóng đá Anh e ngại tương lai của Scott McTominay sẽ bị ảnh hưởng ở mùa giải 2018/19. Tiền vệ mới 21 tuổi này phát triển nhanh chóng và gây ấn tượng ở giai đoạn lượt về mùa giải này. Có tin cho rằng MU sẽ để McTominay đến với một đội bóng Anh khác nhằm tạo điều kiện phát triển cho cầu thủ trẻ người Scotland. Thế nhưng đích thân HLV Mourinho khẳng định McTominay nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải kế tiếp.

Blind có thể tái hợp Rooney

Hậu vệ đa năng người Hà Lan, Daley Blind gần như chắc chắn sẽ rời MU ở phiên chợ hè tới đây. Đội bóng cũ Ajax Amsterdam từng ngỏ ý muốn mua lại Blind. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ 28 tuổi này lại muốn tiếp tục chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Tờ Manchester Evening News cho hay, Everton là một trong những đội bóng muốn có Blind với giá “bèo”. Nếu gia nhập đội chủ sân Goodison Park, Blind sẽ được tái hợp với đồng đội cũ Wayne Rooney.

MU tái khởi động vụ Shaw - Rose

Tờ The Sun khẳng định, MU và Tottenham nhiều khả năng sẽ tiến hành trao đổi Luke Shaw và Danny Rose. Bộ đôi hậu vệ cánh người Anh này đều đang thất sủng tại CLB chủ quản, và được đối tác “nhòm ngó”. HLV Pochettino muốn tái hợp Shaw tại Tottenham, còn HLV Mourinho lại “kết” Danny Rose ở sự cần mẫn, khả năng tham gia tấn công tốt và có khả năng di chuyển liên tục.