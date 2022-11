Chưa thi đấu ở World Cup 2022, ĐT Anh gặp ngay thử thách "khó đỡ"

Souq Al Wakra là khách sạn được tuyển Anh lựa chọn để lưu trú trong 1 tháng dự World Cup 2022 tại Qatar. Việc chọn khách sạn kể trên giúp "Tam sư" tránh khỏi sự ồn ào khi cách xa trung tâm thành phố Doha, ngoài ra khách sạn này còn gần Vịnh Ả Rập.

Lạc đà là một trong những động vật xuất hiện nhiều ở Qatar

Nhưng tuyển Anh đã không lường trước được rằng họ sẽ bị làm phiền bởi thứ khác thay vì có được không gian trong lành gần biển và yên tĩnh như kỳ vọng. Cụ thể, những con lạc đà thường xuyên xuất hiện ở ngay sát khách sạn Souq Al Wakra. Chúng phát ra tiếng rên rỉ khá khó chịu và điều này sẽ khiến Southgate và các cộng sự phải thực sự đau đầu.

Lạc đà có cấu tạo cổ họng linh hoạt hơn so với nhiều động vật có vú khác. Điều đó giúp chúng phát ra tiếng kêu lớn và vang xa, thậm chí gây chói tai. Khi lạc đà bị buộc lại, chúng sẽ kêu nhiều và to hơn so với bình thường.

Theo ghi nhận của người dân địa phương, những con lạc đà xuất hiện xung quanh khách sạn của đội tuyển Anh kêu rất nhiều. Ngoài ra, một du khách từng lưu trú ở khách sạn Souq Al Wakra còn cho biết rằng khả năng cách âm của khách sạn này rất kém.

Không chỉ phát ra tiếng động lớn, lạc đà còn có khả năng gây ra nguy hiểm cho con người. Theo báo cáo từ bệnh viện gần nơi lưu trú của tuyển Anh, lạc đà gây ra 145 vụ thương tích trong 10 năm qua. Thương tích đến từ việc lạc đà tấn công con người hay va chạm với xe ô tô.

Với sự bất tiện đến từ những con lạc đà, tuyển Anh hứa hẹn phải trải qua quãng thời gian nhiều giông bão ở Qatar. Thử tưởng tượng sau những trận đấu căng thẳng, các cầu thủ không được thư giãn mà lại phải đối mặt với tiếng ồn khó chịu từ lạc đà thì thực sự rất bức bối.

Tuyển Anh đã có mặt ở Qatar trong ngày hôm nay để sẵn sàng thi đấu. Họ chung bảng với Iran, Mỹ và xứ Wales.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chua-thi-dau-o-world-cup-2022-dt-anh-gap-ngay-thu-thach-34kho-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chua-thi-dau-o-world-cup-2022-dt-anh-gap-ngay-thu-thach-34kho-do34-c28a42820.html