Chủ sở hữu Milan tính bắt tay tỷ phú Anh mua Chelsea, "ông trùm" mới lộ diện

Quá trình tìm kiếm chủ sở hữu mới cho Chelsea vừa xuất hiện những diễn biến mới. Nguồn tin từ Sky News cho hay Elliott Management, quỹ đầu tư có trụ sở tại New York (Mỹ) dự tính bơm một khoản tiền nhằm hỗ trợ Blue Football Consortium, tập đoàn do tỷ phú người Anh Nick Candy đứng đầu thâu tóm "The Blues".

Doanh nhân người Mỹ Paul Singer muốn "bơm" tiền hỗ trợ tập đoàn Blue Football Consortium thâu tóm Chelsea

Trước đó, Blue Football Consortium đã gửi lời đề nghị mua lại Chelsea trị giá 2,5 tỷ bảng, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn yêu cầu 3 tỷ bảng mà chủ sở hữu cũ Roman Abramovich đưa ra. Giờ đây, sự hậu thuẫn từ Elliott Management sẽ giúp tỷ phú Nick Candy tự tin trở thành ứng viên nặng kí sở hữu Chelsea trong tương lai.

Elliott Management là "ông lớn" trong lĩnh vực đầu tư tài chính, được sáng lập bởi doanh nhân Paul Singer. Hiện Quỹ đầu tư này đang nắm quyền sở hữu CLB AC Milan, đồng thời có cổ phần ở nhà vô địch Ligue 1 Lille.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quy định khá nghiêm ngặt về tình trạng "một ông chủ hai đội bóng". Nếu cùng tham dự giải đấu như Champions League, một trong hai đội sẽ bị loại, còn tấm vé dự giải dành cho đội thi đấu ở giải VĐQG có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng UEFA.

Trường hợp Elliott Management thâu tóm Chelsea và "The Blues" giành quyền tham dự Champions League, AC Milan không thể góp mặt tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB do Ngoại hạng Anh xếp hạng cao hơn Serie A. Dù vậy, Sky News nhấn mạnh Elliott Management chỉ nắm giữ lượng cổ phần rất nhỏ ở Chelsea trên danh nghĩa để tránh rắc rối liên quan tới quyền sở hữu kép.

Bên cạnh đó, báo chí Italia tiết lộ Elliott Management đang lên kế hoạch rao bán AC Milan trong vài năm tới, sau khi giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng và gặt hái thành công trên sân cỏ.

Công cuộc tìm kiếm chủ sở hữu Chelsea trải qua quy trình tương đối phức tạp. Theo giới truyền thông, có khoảng 50 nhà đầu tư bày tỏ nguyện vọng mua lại đội bóng. Raine Group, ngân hàng được Abramovich ủy quyền tìm kiếm chủ sở hữu mới dự kiến rút gọn danh sách xuống 3-4 ứng viên và công bố trong hôm nay hoặc ngày mai.

Blue Football Consortium và tỷ phú Nick Candy trở thành ứng viên nặng kí nhất tiếp quản Chelsea từ Abramovich

Hồ sơ ứng viên tiếp tục chuyển cho ban lãnh đạo Chelsea, đại diện là chủ tịch Bruce Buck và giám đốc điều hành Marina Granovskaia sàng lọc trước khi trải qua khâu phê duyệt cuối cùng của Chính phủ Anh. Trường hợp Chính phủ Anh từ chối, Chelsea buộc phải lựa chọn đối tác khác.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng dù không còn nắm quyền sở hữu đội bóng, Abramovich vẫn có thể từ chối giao dịch với đối tác đến từ Anh và Mỹ, những quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt dành cho ông. Chỉ khi mọi rào cản này được thông qua, vị chủ sở hữu mới của Chelsea mới chính thức lộ diện.

