Chờ U20 Việt Nam tạo kỳ tích

Bóng đá Việt Nam đang đếm ngược chờ ngày huấn luyện viên Troussier ra mắt. Những dự đoán, phân tích về triết lý bóng đá mà chiến lược gia người Pháp sẽ áp dụng được nhắc đến nhiều trong suốt 1 tháng qua. Và đặc biệt, điều mà tất cả nghĩ đến là mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam. Bởi việc VFF lựa chọn ông Troussier (người từng có 2 lần dự sân chơi thế giới trên cương vị huấn luyện viên) cũng là để cụ thể hoá mục tiêu đó.

Nhưng trong lúc này, bóng đá Việt Nam còn mục tiêu khác thiết thực hơn, đó là U20 Việt Nam hướng đến tấm vé dự U20 World Cup 2023. Hiện tại, đội U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có chuyến tập huấn tại UAE để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023.

U20 Việt Nam hướng đến tấm vé dự U20 World Cup lần thứ 2. Ảnh: VFF

Sau 2 trận giao hữu tại UAE, U20 Việt Nam đã có trận thắng U20 Saudi Arabia 2-1 và thua Dubai FC với tỉ số 0-1. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá: “Đến thời điểm này, các em được vào sân thi đấu 2 trận rất quý giá. Đội bạn (Dubai City FC) về cuối có vẻ yếu nhưng họ chơi rất quyết liệt, tinh thần rất tốt, thậm chí phạm lỗi. Chúng ta có thể thấy đội bạn bị thẻ đỏ, và rất nhiều thẻ vàng. Đó là những bài học khi bước vào những trận đấu chính thức, vào giải sẽ quyết liệt như thế này. Thông qua 2 trận đấu giao hữu này, U20 Việt Nam đã có những bài học về chất lượng thi đấu, thái độ thi đấu… Tôi cho rằng các em có rất nhiều kinh nghiệm từ những trận giao hữu như thế này”.

Ngày 26/2, U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Uzbekistan để bước vào tranh tài tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, diễn ra từ ngày 1/3 đến 18/3. ĐT U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U20 Iran, Australia và Qatar. Ở trận ra quân, U20 Việt Nam sẽ gặp Australia (ngày 1/3), kế tiếp là Qatar (4/3) và Iran (7/3). Nhiệm vụ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là giúp U20 Việt Nam giành tấm vé dự U20 World Cup như cách mà ông từng làm cách đây 6 năm tại vòng chung kết U19 châu Á 2016. Với lực lượng hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích một lần nữa.

Trong số 30 cái tên mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn để đi tập huấn tại UAE, có những gương mặt đáng chú ý như: Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Phi Hoàng. Đây là những cầu thủ từng được làm việc cùng huấn luyện viên Troussier tại U19 Việt Nam. Những cầu thủ đều đã để lại những dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam cũng như từng bước tìm chỗ đứng ở sân chơi V.League.

Vòng chung kết U20 châu Á 2023 và có thể là U20 World Cup 2023 sẽ là bệ phóng cho các cầu thủ. Bởi đây là lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thì: “Không chỉ riêng đội trẻ, ở cấp độ châu lục, đối tượng nào cũng mạnh. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị và sự tự tin sẽ khó có thể chơi với những đối thủ mạnh. U20 là đội trẻ nên mục tiêu chính vẫn là có thêm nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia”.

“Áp lực với bản thân tôi là làm sao cố gắng trong những năm tới chúng ta có thêm những nhân tố mới lên đội tuyển quốc gia. Kết quả những năm qua của bóng đá Việt Nam là nhờ các cầu thủ thi đấu quốc tế nhiều”, ông Tuấn chia sẻ trong thời gian đầu U20 Việt Nam hội quân.

Thực tế, thế hệ U20 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tại vòng chung kết U20 World Cup 2017 chính là lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia thời ông Park Hang-seo. Những cái tên như: Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Tấn Tài… chính là điểm sáng. Do đó mà trong lộ trình hướng đến mục tiêu World Cup, VFF rất chú trọng phát triển bóng đá trẻ. Do vậy mà bên cạnh màn ra mắt của ông Troussier, hành trình của U20 Việt Nam và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại rất được chú ý. Sự thành bại của lứa cầu thủ này có thể quyết định phần nào đến kế hoạch xây dựng lực lượng cho đội tuyển quốc gia của ông Troussier trong tương lai.

CLB Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai lọt top 30 Đông Nam Á Opta đã công bố bảng xếp hạng 30 câu lạc bộ hàng đầu Đông Nam Á 2022. Theo bảng xếp hạng, các đội bóng thuộc Thai League chiếm nhiều vị trí trong top 10 với số điểm cao. Tính đến ngày 23/2, câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan giữ vị trí thứ 1 với chỉ số đánh giá là 73,3 rating. Ngoài ra, đội bóng đến từ xứ sở chùa Vàng cũng xếp ở hạng 486 của thế giới. Vị trí thứ 2 sau Buriram United thuộc về Johor Darul Tazim (Malaysia). Việt Nam có 5 đại diện vào top 30 gồm câu lạc bộ Hà Nội, Bình Định, Viettel, Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Đương kim vô địch V.League và Cúp Quốc gia 2022 xếp thứ 3 trong danh sách với 68,7 rating. Dù vậy, với bảng xếp hạng thế giới, đội bóng Thủ đô chỉ đứng ở vị trí 989.Trong top 30 Đông Nam Á, Bình Định đứng ở hạng 10 khu vực, theo sau là Viettel với vị trí 12. Hai đội bóng còn lại là Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai lần lượt đứng ở hạng 22 và 23. Theo tiêu chí của Opta, chỉ số đánh giá dựa trên phong độ và màn trình diễn của các đội bóng trong năm 2022. Với giải đấu khu vực, Hoàng Anh Gia Lai có được 5 điểm tại AFC Champions League, còn Viettel nhất bảng AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Về bóng đá quốc nội, Hà Nội FC đạt cùng lúc ba danh hiệu vô địch trong năm 2022 là Siêu cúp Quốc gia, Cúp Quốc gia và V.League đã mang về số điểm cao cho đội bóng Thủ đô. Hải Phòng là đương kim Á quân V.league, trong khi Bình Định giành ngôi Á quân Cúp Quốc gia. Hai đội bóng trên cũng có phong độ tốt trong năm vừa qua.

