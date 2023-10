Chelsea khốn càng thêm khó, 2 vụ chuyển nhượng bị điều tra

Hồi đầu mùa giải 2023/24, báo chí Anh đồng loạt đăng tải thông tin Chelsea bị điều tra. Vào giữa tháng 8, tờ The Times khẳng định đội bóng Tây London vẫn có thể nhận những hình phạt dưới hình thức phạt tiền hoặc trừ điểm vì những khoản thanh toán không được đưa vào báo cáo thu chi dưới thời ông chủ cũ Roman Abramovich.

Chelsea nguy cơ bị phạt với những vi phạm dưới thời chủ cũ Abramovich

Cụ thể, từ năm 2009 - 2019, Chelsea đã có những khoản thanh toán lên tới hàng triệu bảng liên quan tới việc chuyển nhượng. Đội bóng Tây London làm ăn với 6 công ty nước ngoài và một số người đại diện của các cầu thủ. Vấn đề nằm ở chỗ, các khoản thanh toán này không được kê khai trong báo cáo tài chính hàng năm mà Chelsea gửi lên LĐBĐ Anh (FA), ban tổ chức Premier League và LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Khi đó, phóng viên The Times phát hiện ra rằng, đã có sai phạm trong vụ chuyển nhượng Chelsea chiêu mộ trung vệ Andreas Christensen năm 2012. "The Blues" chi thêm khoảng 650.000 bảng cho người đại diện của tuyển thủ Đan Mạch. Đó là thời điểm Christensen còn là cầu thủ mới 16 tuổi, đang thuộc đội trẻ Brondby. Nhờ vậy, "The Blues" dễ dàng qua mặt các đối thủ cạnh tranh.

Chưa dừng lại tại đó. Thông tin mới nhất được tờ The Sun cung cấp thêm, thương vụ Chelsea chiêu mộ Willian và Samuel Eto'o cũng đang bị điều tra vì mắc lỗi tương tự. Cả hai cùng đến Chelsea vào năm 2013, khi đều thuộc biên chế đội bóng Nga Anzhi Makhachkala. Các nhà quản lý bóng đá Anh phát hiện ra những lỗ hổng trong hai thương vụ này và dự định sẽ còn mở rộng điều tra trước khi đi đến một án phạt đích đáng.

Người hâm mộ "The Blues" có lý do để phản đối. Bởi lẽ vào tháng 5/2022, tỷ phú Todd Boehly cùng đội ngũ nhà đầu tư phía sau đã hoàn tất quá trình mua lại Chelsea. Họ không tham gia vào các thương vụ chuyển nhượng sai phạm suốt từ thời của Abramovich. Chelsea có thể đối mặt với án phạt, một trong các hình thức là phạt tiền hoặc trừ điểm.

