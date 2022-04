Chelsea bất ngờ muốn tái hợp trò cưng Mourinho, "đầu hàng" vụ Rudiger

Chelsea đang trong giai đoạn tìm kiếm một ông chủ mới sau sự ra đi của chủ tịch Roman Abramovich. Danh sách các ứng cử viên cho vị trí chủ sở hữu đã được rút gọn và giờ là lúc phiên đấu giá được diễn ra. Dù mọi thứ vẫn cần thêm thời gian nhưng "The Blues" sẽ không chờ đợi.

Chelsea bất ngờ muốn tái hợp Abraham

Theo báo chí Anh, Chelsea đang đặt ra những mục tiêu mua sắm khi mùa giải năm nay khép lại. Bất ngờ nhất chính là trường hợp của tiền đạo Tammy Abraham. Ngôi sao người Anh từng bị ruồng bỏ tại Stamford Bridge bỗng có cơ hội được trở lại đội bóng cũ trong một tư thế khác.

Màn trình diễn ấn tượng của Abraham tại AS Roma đã kiểm chứng cho tài năng của chân sút 24 tuổi. Phong độ cao của ngôi sao này cũng xuất phát từ việc được chỉ dẫn bởi HLV Jose Mourinho. "Người đặc biệt" coi Abraham là học trò cưng và luôn có những định hướng rất cụ thể để tiền đạo này phấn đấu.

"The Blues" từng bán Abraham với mức giá chỉ 34 triệu bảng hồi mùa hè năm ngoái. Đáng chú ý, trong hợp đồng giao kèo với AS Roma, Chelsea đã cài vào điều khoản được ưu tiên mua lại trong tương lai. Theo tờ AS, Chelsea sẽ không vấp phải sự cạnh tranh từ Tottenham hay Inter Milan trong thương vụ này. Tuy nhiên, mức phí mà AS Roma đưa ra chắc chắn sẽ không thấp hơn 60 triệu bảng và đó là con số khiến Chelsea buộc phải cân nhắc.

HLV Xavi coi Rudiger là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu

Trong khi hàng công của HLV Thomas Tuchel vẫn cần phải bổ sung thì ở hàng thủ, chiến lược gia người Đức lại sắp chia tay học trò đồng hương Antonio Rudiger. Tờ Sky Sports khẳng định người đại diện của Rudiger đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức Barcelona trong tuần qua nhằm đàm phán về khả năng đưa trung vệ 29 tuổi chuyển tới Nou Camp thi đấu vào mùa giải năm sau.

Barca đang có sức hút rất lớn với các ngôi sao khi sự xuất hiện của Xavi giúp đội bóng xứ Catalunya hồi sinh. "Gã khổng lồ" Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ còn mạnh mẽ và giàu tham vọng hơn khi mùa giải năm sau khởi tranh. Bởi vậy, cơ hội giữ chân Rudiger của Chelsea gần như là rất nhỏ.

