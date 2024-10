Cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân trở lại từ ngày 9/10 tới ngày 30/10 với 23 cầu thủ. Trong đó, các cầu thủ thuộc biên chế trung tâm TDTT Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) sẽ hội quân vào ngày 13/10, sau khi hoàn thành thi đấu vòng bảng tại giải bóng đá vô địch CLB nữ châu Á. Ở đợt tập trung lần này, chuyên gia thể lực Cedric Roger sẽ trở lại nhiệm vụ hỗ trợ HLV Mai Đức Chung, cùng với các trợ lý Đoàn Minh Hải, Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Hầu hết lực lượng trong danh sách tập trung được giữ nguyên so với đợt tập trung thứ nhất vào tháng 9 tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, chuyến du đấu tại Trung Quốc lần này sẽ không có sự tham gia của Huỳnh Như do tiền đạo này đang tập trung chuẩn bị cho một số dự định cá nhân sắp tới. Một điều chỉnh khác trong danh sách tập trung lần này là sự vắng mặt của thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Oanh (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội), thay vào đó là sự góp mặt của thủ môn Quách Thu Em (Trung tâm TDTT Thống Nhất). Bên cạnh đó, nhằm tạo nguồn kế cận cho đội tuyển, một số cầu thủ trẻ tiếp tục được trao cơ hội rèn luyện cùng đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Kim Yên (Trung tâm TDTT Thống Nhất) và Hồ Thị Thanh Thảo (Than Khoáng sản Việt Nam). H.H