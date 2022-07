Bóng đá Việt Nam thua để biết mình đang ở đâu!

Thầy trò HLV Mai Đức Chung thua sốc tuyển nữ Philippines 0-4 rồi thua luôn cả Myanmar 3-4 ở trận tranh hạng ba, trong khi U-19 Việt Nam bị đánh bại 3-0 bởi đối thủ bị xem dưới cơ Malaysia.

Đây là những trận thua đau đớn mà trước giờ bóng lăn, chính những người trong cuộc không tin mình lại mang thân phận của kẻ chiến bại. Nếu như U-19 Việt Nam thua nặng Malaysia do không có lực lượng mạnh nhất thì tuyển nữ thua vì kiệt sức hơn so với các đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trắng tay ở AFF Cup 2022, còn đội trẻ U-19 đoạt hạng ba giải U-19 Đông Nam Á nhưng họ cũng khó lòng tiêu hóa ngay nỗi đau này.

Đội trưởng Huỳnh Như hiếm hoi vẫn giữ ổn định phong độ. Ảnh: VFF

HLV Đinh Thế Nam vẫn tiếc rẻ bởi những cái tên ông muốn triệu tập lên tuyển không có mặt khi CLB không nhả quân hoặc bận thi tốt nghiệp. Nó cho thấy sự thiếu nghiêm túc của các nhà làm bóng đá Việt Nam ở một sân chơi quốc tế lại không tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển trẻ quốc gia. Bài học thiếu quân này sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc để HLV Đinh Thế Nam không còn rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười với đội quân đóng thế ở vòng loại U-20 châu Á diễn ra vào tháng 9 cũng tại Indonesia.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung dù can đảm tự nhận mọi trách nhiệm về phần mình từ cái thua của các học trò nhưng qua đó cho thấy sự kém chất lượng về thể lực và cách chơi của cầu thủ khi tái ngộ đối thủ quen thuộc mà mình từng toàn thắng 15 trận trước đó. Rõ ràng tuyển nữ Philippines đã tiến bộ nhiều hơn thầy trò ông Chung tưởng và cũng có nghĩa các cô gái Việt Nam giẫm chân tại chỗ, như một bước đi lùi. Trận tranh hạng ba thua Myanmar do sai lầm riêng của hai thủ môn trong sự hạn chế chung về thể lực so với đội bạn.

Từ nay đến giữa năm sau là khoảng thời gian quý giá cho thầy trò HLV Mai Đức Chung rèn luyện chu đáo hơn để nâng cấp mình, nếu không muốn trở thành sự mỉa mai ở sân chơi vòng chung kết World Cup 2023.

Sau cái rủi thua cuộc tại giải Đông Nam Á, hai đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp cái may là biết rõ hơn mình là ai, đang đứng ở đâu để tốt hơn trong tương lai.

