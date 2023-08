Bóng đá ngành Công an với những kỳ vọng ở mùa giải mới

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã lên ngôi vô địch V.League 2023 tối 27/8, khép lại hành trình đầy nỗ lực của đội bóng tân binh của giải đấu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho thấy rõ tham vọng ở giải đấu này sau khi chiêu mộ một loạt ngôi sao của đội tuyển quốc gia như: Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài…

Và giai đoạn 2 là sự xuất hiện của Quang Hải, Filip Nguyễn… Những sự bổ sung nhân sự chất lượng đã khiến Công an Hà Nội trở thành thế lực đáng gờm ngay trong mùa giải đầu tiên sau khi lên hạng.

PVF CAND khép lại mùa giải 2023 đáng nhớ. Ảnh: PVF

Chức vô địch V.League 2023 giúp Công an Hà Nội trở thành đội bóng thứ 2 sau Hoàng Anh Gia Lai có chức vô địch ngay khi vừa lên hạng. Một mùa giải mà những Văn Hậu, Văn Thanh, Quang Hải có những trải nghiệm khác nhau trong màu áo đội bóng mới. Đặc biệt, với Văn Hậu và Quang Hải, họ được trải nghiệm ăn mừng chức vô địch với một đội bóng ngoài Hà Nội FC cũng tại sân Hàng Đẫy. Đấy cũng là chức vô địch V.League của cả hai ngôi sao này, tính cả những danh hiệu mà trước đó họ đã giành được cùng Hà Nội FC. Hình ảnh hai cầu thủ chụp ảnh cùng nhau và dùng ký hiệu 4 ngón tay mang lại những ý nghĩa đặc biệt.

Quang Hải đã nói rằng: “Khi khoác lên mình màu áo Công an Hà Nội thì các cầu thủ luôn ra sân cống hiến như những chiến sĩ Công an thực thụ, chiến đấu hết khả năng của mình. Đây là chiếc cúp có ý nghĩa lớn, mang lại cho người hâm mộ bóng đá Công an Hà Nội những niềm tin và hy vọng. Chắc chắn cá nhân Hải và anh em sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới những mùa giải tiếp theo, có những trận đấu hay hơn nữa cho người hâm mộ".

“Trận đấu này, chúng tôi đã cố gắng thi đấu 200% sức lực, đoạt ngôi vị cao nhất dành tặng cho người hâm mộ. Khi tỉ số là 1-1 thì tôi cũng có chút lo lắng, nhưng toàn đội vẫn vững tinh thần để bảo toàn tỉ số thuận lợi. Chúng tôi tập trung toàn lực khi trận đấu đang diễn ra và không quan tâm đến cuộc đọ sức còn lại. Công an Hà Nội nắm quyền tự quyết, toàn đội chỉ thi đấu, không cần phải xem kết quả trên sân Mỹ Đình”, Văn Hậu cho biết.

Mùa giải mới, Công an Hà Nội sẽ hướng đến việc bảo vệ chức vô địch. Điều quan trọng là khán giả muốn thấy, đội bóng ngành Công an sẽ có những chiến lược căn cơ ra sao. Bóng đá ngành Công an trở lại thực sự hay chỉ là hiện tượng ở một mùa giải sẽ có câu trả lời. Tất cả đều đang hướng đến những điều tích cực.

Ở một diễn biến khác, đội bóng PVF CAND cũng đã có mùa giải thành công khi về đích ở vị trí á quân. Dù không có vé thăng hạng nhưng đội bóng trẻ đã có những tiến bộ đáng kể trong thời gian qua. Việc lọt vào đến bán kết Cúp Quốc gia cũng là thành tích mang đến nhiều ấn tượng.

Ngày 28/8, trong lễ tổng kết mùa giải 2023, ông Lê Cảnh Duy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành câu lạc bộ đã nhấn mạnh: "Trong năm 2023, PVF CAND với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauro đã giành ngôi á quân giải hạng Nhất Quốc gia, giành Huy chương đồng Cúp Quốc gia 2023. Đây cũng là sự kiện đáng nhớ bởi hiếm có đội bóng hạng Nhất nào đạt thành tích tại đấu trường Cúp Quốc gia.

Ngoài ra, những cá nhân của câu lạc bộ PVF CAND đạt được thành tích khích lệ, như Nguyễn Thanh Nhàn có năm thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu "Vua phá lưới" giải hạng Nhất với 10 bàn thắng. Đồng thời, các cầu thủ trẻ như Công Đến, Viết Phú, Thanh Nhàn góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành Huy chương đồng SEA Games Games 32. Tới đây sẽ có thêm 4 cầu thủ được triệu tập lên U23 Quốc gia dự vòng loại U23 châu Á 2024”.

Với riêng cá nhân huấn luyện viên Mauro, ông nói rằng: “PVF CAND có quy tắc là bất kể điều gì xảy ra, niềm vui hay nỗi buồn chỉ được lưu trữ trong 24 tiếng. Bây giờ, điều quan trọng là cố gắng hướng về phía trước và hướng đến những mục tiêu xa hơn. Mùa giải năm sau, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Mùa giải 2023-2024 sẽ có rất nhiều điều đáng chờ đợi, đặc biệt, bóng đá ngành Công an sẽ hy vọng thêm về 1 tấm vé dự V.League nữa.

Thông báo vé xem U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2024 Bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra trên sân vận động Phú Thọ từ ngày 6/9 đến 12/9, với sự tham dự của U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Ban tổ chức sẽ tiến hành mở bán vé với 4 mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng tuỳ theo từng vị trí khán đài khác nhau. Ban tổ chức sẽ phát hành tất cả vé của các buổi thi đấu (một lần mua, khán giả được mua vé cho tất cả các buổi thi đấu), bao gồm 6 trận đấu diễn ra trong 3 buổi (mỗi buổi 2 trận). Theo đó, 1 vé được xem 2 trận đấu trong 1 buổi. Quầy bán vé trực tiếp được đặt tại cổng chính Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Thời gian mở bán từ 9h00 đến 17h00 các ngày 3/9 đến 12/9/2023. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm vé được bán hết. (H.H)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]