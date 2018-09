Bị nghi bực bội với Mourinho, Sanchez lên tiếng khiến tất cả bất ngờ

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 10:44 AM (GMT+7)

Alexis Sanchez có hành động dập tắt dư luận ngay khi bị ngờ nghi bực bội với Mourinho trong trận đấu gặp Burnley.

Alexis Sanchez có lần đầu tiên đá chính cho MU tại Ngoại hạng Anh 2018/19. Sau chuyến du đấu mùa hè, tiền đạo người Chile đã dính chấn thương háng và mất 2 tuần điều trị và số 7 của "Quỷ đỏ" chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 0-3 trước Tottenham.

Sanchez rời sân sớm trong trận đấu với Burnley và anh không hài lòng với quyết định của Mourinho

Cựu tiền đạo của Arsenal chính là người khởi nguồn cho chiến thắng của MU trước Burnley với pha kiến tạo mẫu mực để Romelu Lukaku mở tỉ số. Tuy nhiên, đó cũng là dấu ấn đậm nét nhất mà Alexis Sanchez để lại trong trận đấu này trước khi bị thay ra ở phút 61 bởi Rashford.

Tờ Metro đưa tin tiền đạo người Chile đã không hài lòng với quyết định thay người của Jose Mourinho bằng việc xé băng cuốn tay và vứt xuống đất sau đó ngồi riêng một góc. Alexis Sanchez vẫn luôn nổi tiếng là một cầu thủ "máu chiến" và muốn được thi đấu nhiều nhất có thể. Trong quá khứ, tiền đạo người Chile từng mâu thuẫn gay gắt với HLV Wenger khi còn thi đấu cho Arsenal vì bị thay ra sớm.

Sau khi bị mang tiếng "bật" thầy kín đáo, Alexis Sanchez dập tắt dư luận bằng việc đăng bức ảnh cùng dòng cảm xúc "Come on, United" - "Tiến lên, MU". Ngay lập tức, bức ảnh nhận được nhiều "like" từ phía những người hâm mộ.

Không giống như "Giáo sư" Wenger, Jose Mourinho đã giải quyết vấn đề nhanh chóng ngay sau khi trận đấu kết thúc và rõ ràng nỗ lực của ông thầy người Bồ Đào Nha đã có hiệu quả.

Bức ảnh nhận được nhiều "like" của Sanchez sau trận đấu

Nói đi cũng phải nói lại, Jose Mourinho cũng có cái lý của mình khi quyết định để số 7 rời sân. Sanchez chỉ mới trở lại sau chấn thương và thế trận khi đó đã an bài. Chính "Người đặc biệt" đã tiết lộ tiền đạo người Chile chưa chắc đã ra sân do vấn đề sức khỏe trong buổi họp trước đó một ngày.

Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ Alexis Sanchez sẽ không về tập trung đội tuyển quốc gia mà ở lại MU trong 12 ngày tới.

"Chile sẽ giao hữu ở châu Á trong đợt tập trung lần này nên Sanchez quyết định ở lại câu lạc bộ thay vì di chuyển 12.000km. Đó là một điều tốt cho tôi bởi MU sẽ phải đối đầu với Watford và sau đó là Champions League. Cậu ấy đã lựa chọn điều tốt nhất cho mình khi mới bình phục chấn thương".

Quyết định này của Alexis Sanchez cho thấy quyết tâm lấy lại phong độ của cầu thủ này. Tiền đạo người Chile mới chỉ có được 3 bàn sau 20 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh trong màu áo MU. Đó là một con số quá ít ỏi so với mức lương cao ngất ngưởng 350.000 bảng/tuần (sau thuế) mà "Quỷ đỏ" đang chi trả Sanchez.