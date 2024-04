Bi kịch của Đình Bắc

Vấn đề của Đình Bắc

Trước thời điểm năm mới âm lịch 2024, Nguyễn Đình Bắc là một gương mặt giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ có thể không biết đến Đình Bắc quá nhiều. Nhưng đại đa số đều đánh giá anh có tiềm năng để trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. Vốn dĩ, điều này đã được giới chuyên môn nhận định khi Đình Bắc còn thi đấu cho U19 hay U20 Việt Nam.

Đình Bắc rơi vào tình thế khó xoay xở.

Năng lực của cầu thủ này sớm được phát lộ khi anh là Vua phá lưới giải hạng Nhất Quốc gia 2023. Với 8 pha lập công, cầu thủ sinh năm 2004 góp công không nhỏ đưa Quảng Nam FC trở lại “mái nhà xưa” V.League. Tiếp đến, Đình Bắc thể hiện sự tự tin khi được HLV Philippe Troussier trao cơ hội lên ĐTQG Việt Nam trong tháng 11. Ngay ở trận trình làng, Đình Bắc đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho ĐT Việt Nam trước Philippines.

Hình ảnh Đình Bắc ôm lấy HLV Troussier được biểu thị cho niềm tin, sự hứa hẹn từ HLV trưởng mới đến thế hệ mới của bóng đá nước nhà. Nhưng những khấp khởi ấy tan biến sau VCK Asian Cup 2023. Đình Bắc chơi một trận cực hay trước Nhật Bản để rồi rơi vào bi kịch. Tương tự, ông Troussier sau trận đấu đáng khen trước Nhật Bản cũng trải qua một loạt thất bại cay đắng.

Nếu như ông Troussier chia tay bóng đá Việt Nam trong tủi hổ thì Đình Bắc cũng đang gồng mình chịu đựng một loạt áp lực suốt 2 tháng qua. Đầu tiên là án phạt nội bộ từ CLB Quảng Nam khi anh vi phạm kỷ luật. Tiếp đến là cú “quay xe” bất ngờ với Hà Nội FC. Bất chấp việc đội chủ quản Quảng Nam FC đồng ý đề nghị mượn 1 năm rưỡi từ Hà Nội FC cộng thêm đề nghị sẵn sàng trả lương cao của đội bóng Thủ đô, Đình Bắc nhất nhất không đồng ý ký hợp đồng có thời hạn kể trên.

Điều này khiến anh trở về Quảng Nam FC, trong những quan điểm trái chiều cùng định kiến “bệnh ngôi sao”, ảo tưởng về năng lực. Ngay cả HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam cũng đăng đàn bày tỏ sự khó hiểu khi cậu học trò từ chối thi đấu cho một môi trường tốt như Hà Nội FC.

Gần đây nhất, Đình Bắc lại bị đẩy vào một lùm xùm khác. Một tờ báo khẳng định anh đã đồng ý thoả thuận sơ bộ với CLB Công an Hà Nội. Thậm chí, cầu thủ người Nghệ An được cho rằng đã nhận đặt cọc 3,5 tỷ đồng từ đội bóng ngành Công an. Điều này càng khiến cho Đình Bắc chịu sức ép từ dư luận. Nhiều người cho rằng Đình Bắc đã bị xúi giục. Có người nghĩ anh đã quá ảo tưởng vào giá trị bản thân. Tất cả đều đang chống lại cầu thủ mới 20 tuổi.

Cuộc chơi nghiệp dư của người lớn

Cần phải nói thêm trên thực tế, suốt thời gian qua, Đình Bắc chưa đưa ra một bình luận, phát ngôn nào xoay quanh những vụ việc vốn đang diễn ra bất lợi cho mình. Các dòng thông tin chủ yếu được chia sẻ xoay quanh Đình Bắc thực tế đến từ HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam FC (2 lần), Hà Nội FC (1 lần) và mới đây là thông tin đến từ 1 tờ báo.

Những bên liên quan trực tiếp đến câu chuyện này gồm đại diện lãnh đạo CLB Quảng Nam, đại diện lãnh đạo CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc hay chí ít là người đứng sau Đình Bắc đa phần hoặc tuyệt đối không có bất cứ phát ngôn chính thức. Ở vụ việc xử lý kỷ luật, Đình Bắc thừa nhận đã mắc lỗi và gửi lời xin lỗi đến BHL Quảng Nam FC. Anh chấp nhận thực hiện án phạt khi xuống đội trẻ tập luyện, bơm bóng…

Nhưng đến câu chuyện chuyển nhượng kế tiếp thì Đình Bắc thực tế rơi vào thế bị động, hoặc trở thành sợi dây chun cho các bên liên quan lôi kéo, tác động. Hà Nội FC mượn Đình Bắc từ Quảng Nam FC trong bối cảnh mà Đình Bắc còn không rõ thực tế thông tin mình sẽ thi đấu cho đội bóng Thủ đô là thời hạn bao nhiêu. Nếu nói rõ hơn câu chuyện này, Hà Nội FC đã quá vội vàng và tự tin khi nghĩ rằng sẽ “ẵm” được Đình Bắc, giống như cách mà họ từng lấy không ít các cầu thủ trước kia.

Sau cùng, câu chuyện diễn ra theo chiều hướng không thể kiểm soát bởi chính Hà Nội FC. Họ nhận ra rằng khi chưa thể nhận được cái gật đầu của cầu thủ, việc sớm thông báo chuyển nhượng thành công sẽ rơi vào thế “việt vị” ê chề. Thực tế, theo các nhà môi giới ở Việt Nam, cách mà Hà Nội FC đưa thông tin như vậy không lạ. Bởi điều đó không khác gì chiêu “đặt gạch lót dép” nhằm buộc các CLB khác muốn có cầu thủ, cụ thể ở trường hợp này là Đình Bắc phải dừng ý định của mình lại. Tuy nhiên, cách thức này của Hà Nội FC đã không hiệu quả với cầu thủ sinh năm 2004. Để rồi như đã chia sẻ kể trên, đội bóng Thủ đô chịu một sức sát thương phản ngược lại mình.

Ở diễn biến mới nhất, một tờ báo đăng tin Đình Bắc đồng ý thoả thuận với CLB Công an Hà Nội cùng số tiền đặt cọc là 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin này rất có thể sẽ đẩy đội bóng ngành Công an lẫn chính Đình Bắc rơi vào thế khó. Bởi Đình Bắc vẫn còn đang trong diện hợp đồng kéo dài 6 năm với Quảng Nam. Hiển nhiên, anh không được phép đồng ý bất cứ thoả thuận hay liên hệ với CLB khác nếu như không có sự đồng thuận của đội bóng đất Quảng.

Chiêu trò “đặt gạch, lót dép” tập 2 này một lần nữa không phát huy giá trị. Thậm chí, nó còn đẩy Đình Bắc vào diện nguy khốn, khi nhiều định kiến về việc anh ảo tưởng và tham tiền lại càng trỗi dậy trong lòng người hâm mộ.

Cuộc chơi của những “người lớn”, với cách đánh tiếng chiêu trò cộng với sự im lặng của người được cho là đứng sau Đình Bắc đã và đang đẩy cầu thủ này vào tình cảnh khó khăn. Khi một cầu thủ trẻ tiềm năng còn chưa phát lộ hết năng lực, anh đã chịu quá nhiều sức ép bủa vây dẫn đến “thọt” niềm tin.

Quả thực, nhân vật đứng sau Đình Bắc đang là cái tên được giới chuyên môn và người hâm mộ rất quan tâm. Bởi để Đình Bắc đi đến cơ sự này, trách nhiệm và lỗi của người đứng sau hỗ trợ anh rất lớn. Trong bối cảnh cầu thủ này đáng ra phải nhận được sự bảo vệ đến từ người hậu thuẫn mình, anh lại đang rơi vào tình thế phải đứng mũi chịu sào cho giới truyền thông, mộ điệu lẫn chuyên môn thi nhau chỉ trích.

