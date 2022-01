Bí ẩn cặp song sinh làm vệ sỹ cho Ronaldo tại MU: Lính đánh thuê "khủng" cỡ nào?

Kể từ khi Ronaldo trở lại "mái nhà xưa" Man United, anh luôn nhận được sự bảo vệ của 2 vệ sĩ trên đường đến sân tập "Quỷ đỏ". Ngay cả khi rời sân tập về nhà, cặp vệ sĩ này cũng tiếp tục kè kè phía sau siêu sao người Bồ Đào Nha.

Bộ đôi anh em song sinh làm vệ sỹ cho Ronaldo

Mối quan hệ mật thiết của bộ đôi vệ sĩ này cũng gây tò mò lớn khi họ cũng thường xuyên tháp tùng bạn gái Georgina và các con của Ronaldo mỗi khi họ rời khỏi biệt thự tại Manchester. Tờ Flash của Bồ Đào Nha đã có những tìm hiểu về danh tính của cặp đôi vệ sỹ này và nhiều thông tin bất ngờ đã được tiết lộ.

Theo đó, 2 anh em Sergio và Jorge Ramalheiro chính là 2 vệ sĩ bảo vệ cho Ronaldo. Họ là cặp song sinh trong ca đẻ sinh ba. Ngay từ nhỏ, cả 2 anh em đã rất ưa thích võ thuật và luôn tự bảo vệ nhau mỗi khi bị bắt nạt. Qua độ tuổi 18, bộ đôi này đã gia nhập quân đội Bồ Đào Nha để đóng quân tại Afghanistan.

Sergio và Jorge Ramalheiro từng phục vụ trên chiến trường Afghanistan

Cả hai đều được mô tả là “rất mạnh mẽ về tinh thần và thể chất”. Sau đó, họ làm việc trong một đơn vị đặc biệt của cảnh sát Bồ Đào Nha, bảo vệ các chính trị gia và thẩm phán. Bộ đôi đã rời lực lượng cảnh sát để làm việc cho Ronaldo, trong khi người anh em còn lại trong cặp sinh ba là Alexandre được cho là vẫn làm sĩ quan trong ngành quân đội.

Dù được cho là chưa có giấy phép vệ sỹ nhưng với sức mạnh và kinh nghiệm thực chiến, Sergio cũng như Jorge Ramalheiro luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ CR7. Bộ đôi này thường xuyên ăn mặc lịch sự trong những bộ vest mỗi khi hộ tống Ronaldo cùng gia đình.

2 vệ sỹ luôn kè kè bên cạnh Ronaldo ở bất cứ thời điểm nào

Trong những lần Ronaldo ra sân bay, họ cũng đi theo để hỗ trợ vận chuyển hành lý. Nhiều người còn chứng kiến cảnh tượng 2 vệ sỹ này tạo thành hàng rào vững chắc để bảo vệ Ronaldo mỗi khi ngôi sao MU giao lưu với các CĐV.

Trước đây, Ronaldo cũng từng thuê những vệ sĩ riêng do luôn quan tâm đến việc bảo vệ sự an toàn của bản thân. Trong số này có Goncalo Salgado, cựu võ sĩ MMA. Một cái tên khác là Nuno Marecos, lính nhảy dù từng phục vụ quân đội Bồ Đào Nha. Hiện tại, CR7 đang không có ý định thay đổi vệ sỹ bởi anh từng thừa nhận mình luôn có cảm giác an toàn bên cạnh bộ đôi Sergio và Jorge Ramalheiro.

