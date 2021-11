Benzema phản ứng cay cú vì trượt top 3 QBV, Man City nhăm nhe gây sốc

Benzema chỉ về đích thứ 4 ở cuộc bình chọn danh hiệu Quả Bóng Vàng 2021, sau Lionel Messi, Robert Lewandowski và Jorginho. Trước đó, truyền thông loan tin chân sút người Pháp có cơ hội lớn có mặt trong top 3 khi trong năm 2021, Benzema đã ghi được 43 bàn thắng, kiến tạo 14 lần và giúp ĐT Pháp giành chức vô địch UEFA Nations League.

Benzema hụt top 3 Quả Bóng Vàng vì thiếu vắng danh hiệu cùng CLB

Song kết quả cuối cùng khiến Benzema khá thất vọng và liên tiếp có những phản ứng cay cú trên mạng xã hội. Chia sẻ trên kênh Twitter sau lễ trao giải, Benzema cho hay: “Cảm ơn tất cả đã ủng hộ tôi, tôi chơi bóng đá vì các bạn và cuộc chơi phải tiếp diễn”. Tuy nhiên, phản ứng của chân sút sinh năm 1987 trên Instagram tỏ ra gay gắt hơn.

Trong đó, Benzema chia sẻ lại bài đăng của Andriy Lunin, người đồng đội tại Real Madrid. Lunin chỉnh sửa vị trí thứ 4 của Benzema trong poster thông báo từ France Football và thay bằng số 1, kèm biểu tượng vỗ tay và gương mặt mê mẩn. Theo quan điểm của Lunin, Benzema mới xứng đáng được trao danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay, chứ không phải Messi.

Tiếp đó, Benzema chia sẻ bài đăng của một người dùng tên @ champagneeppapi, với hình ảnh tiền đạo người Pháp ăn mừng bàn thắng cùng dòng chữ “tôi chơi bóng đá cho những người hiểu bóng đá”.

Báo Tây Ban Nha AS đã có một chút so sánh giữa Benzema với Jorginho – người về đích ở vị trí thứ 3. Tờ báo thân Real Madrid bày tỏ sự tiếc nuối cho tiền đạo con cưng, khi nhận định rằng Jorginho được hưởng lợi từ thành công của Chelsea và ĐT Italia (vô địch Champions League và EURO 2021). Số điểm mà Benzema có được là 239, kém khá xa so với 460 của Jorginho.

Phản ứng của Benzema trên kênh Instagram

Ở một diễn biến khác, việc thiếu vắng danh hiệu trong màu áo Real Madrid những năm gần đây khả năng cao sẽ kiến Benzema suy tính về tương lai, để bồi đắp thành tích cá nhân.

Mới nhất, tờ The Sun và kênh ESPN đồng loạt tung tin HLV Pep Guardiola của Man City rất khát khao Benzema. Thuyền trưởng của Man City đánh giá tiền đạo người Pháp là cái tên hoàn hảo để đảm nhiệm vị trí tiền đạo cắm hiện tại ở Etihad, sau khi Sergio Aguero ra đi.

Hợp đồng hiện tại của Benzema với Real là đến hè 2023 và thương vụ này hoàn toàn có thể diễn ra vào mùa hè năm sau. Xét về chuyên môn, ngôi sao của Real Madrid phù hợp với lối chơi Man City. Benzema là mẫu tiền đạo có khả năng “tự làm tự ăn”, lùi sâu tạo khoảng trống, xử lý bóng trong không gian hẹp và cực sắc sảo trong phản công nhanh.

