Barca tái phát "bệnh khó chữa": Giấc mơ vô địch Cúp C1 dễ "chết yểu"

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 00:04 AM (GMT+7)

Barcelona mới chỉ đá 1 trận ra quân Champions League nhưng đã bộc lộ những dấu hiệu cho thấy mùa này khó hơn được mùa trước.

Barcelona mở đầu chiến dịch Champions League 2019/20 với trận hòa 0-0 trước Dortmund. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng trận đấu tại Đức lại chứng kiến Barca bị áp đảo và đã may mắn cầm 1 điểm mang về.

Barcelona lại chơi thất vọng khi đá sân khách ở Cúp C1

Mặc dù tình hình bảng “tử thần” vẫn chưa rõ ràng khi trận đấu cùng ngày giữa Inter Milan và Slavia Prague cũng có kết quả hòa khiến chưa ai vượt lên trước ai, nhưng Barca lại một lần nữa khiến các fan lo lắng vì phong độ thi đấu rất tệ trên sân khách đã kéo dài trong nhiều năm ở đấu trường cúp châu Âu.

Tính từ năm 2017 đến nay, Barca đã chơi 14 trận sân khách tại Champions League và đã thua tới 4 và hòa 6, thắng chỉ 4 trận. Mặc dù Liverpool, nhà ĐKVĐ, cũng đang có phong độ sân khách khá tệ nhưng nếu như Liverpool may mắn vượt qua vòng bảng mùa trước lẫn khắc phục sai lầm ở bán kết, Barcelona lại không làm được như vậy và gặp thảm họa trước chính Liverpool.

Những trường hợp tiêu biểu là ở 3 mùa giải gần nhất, khi Barca bị loại ở vòng knock-out bởi Juventus, AS Roma và Liverpool. Đáng chú ý hơn cả là ở 2 trận sân khách gặp AS Roma và Liverpool mùa 2017/18 và 2018/19, Barcelona vào trận với thế dẫn trước ở lượt đi trên sân nhà nhưng sụp đổ một cách toàn diện ở lượt về, thủng lưới không dưới 3 bàn.

Phong độ sân khách của Barcelona ở Champions League từ năm 2017

Đang có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho phong độ sân khách của Barca. HLV Ernesto Valverde được đánh giá là khá “nhút nhát” trong chiến thuật khi đưa Barca đi đá sân khách, họ chơi một cách thụ động ở cả 2 lần gặp Roma & Liverpool dù được đánh giá là một đội kiểm soát bóng tốt bậc nhất châu Âu.

Roma sút tới 17 lần (so với 9 của Barca) và Liverpool là 13 lần (so với 8) ở 2 trận đá sân nhà. Barcelona không phải là một đội có hàng phòng ngự có thể chơi lùi sâu và dựa vào sự can đảm “dưới làn đạn” để bảo toàn tỷ số, họ lẽ ra nên chơi một thế trận chủ động để không cho đối phương có điều kiện vây hãm cầu môn.

Luis Suarez đã không ghi bàn nào trên sân khách ở Champions League cho Barca trong 4 năm nay

Nhưng một yếu tố khác cũng được nhắc đến là phong độ sa sút của Luis Suarez, đặc biệt ở Cúp C1 và trên sân khách. Suarez các mùa 2014/15 và 2015/16 đã ghi lần lượt 7 & 8 bàn ở tất cả các trận đấu, nhưng mùa 2016/17 ghi chỉ 3 bàn trong 9 trận, và 2 mùa trước ghi chỉ 1 bàn dù mỗi mùa đá 10 trận. Và riêng trên sân khách, Suarez đã trải qua hơn 4 năm không ghi một bàn nào tại Cúp C1 (kể cả nếu bàn đá phản trước MU được tính cho Suarez thì vẫn là 1 bàn trong 4 năm).

Suarez vẫn còn tỉnh táo trong khâu di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm, nhưng khả năng giữ thăng bằng, nhạy cảm chạm bóng và tốc độ đã giảm sút khiến anh ngày một khó khăn trong việc tìm ra cơ hội ghi bàn. Dư luận tại Catalunya đã nói tới điều này từ trước và tỏ ra hào hứng khi Barcelona định mua Luka Jovic, nhưng Jovic rốt cuộc về Real Madrid và vị trí của Suarez cần được cân nhắc một cách nghiêm túc dù anh và Lionel Messi là đồng đội chí thân.