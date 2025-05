Barca - Real quá mạnh ở La Liga 2024/25, vì sao không kẻ nào đủ sức lật đổ?

CLB Chi Thu Cân bằng thu/chi Atletico Madrid 185 98,75 -86,25 Athletic Bilbao 18 9,25 -8,75 Villarreal 63 74,5 +11,5 Real Betis 41,05 61,2 +20,15 Celta Vigo 7 19,5 +12,5 Rayo Vallecano 0 2 +2 Osasuna 8,05 8,75 +0,7

Như chúng ta có thể thấy rõ, chỉ Atletico Madrid dư dả tài chính để mua cầu thủ rầm rộ, các đội còn lại đều phải bán cầu thủ rồi mới mua, hay như Vallecano là toàn đi mượn hoặc nhặt quân miễn phí. Cân bằng thu chi của Atletico âm vượt xa các đội còn lại, thậm chí số tiền Atletico chi ra còn hơn cả Barcelona (57,70 triệu euro) và Real Madrid (49 triệu) cộng lại.

Chỉ có Bilbao là có cân bằng thu/chi cũng âm như Atletico, nhưng đó là bởi họ có một lần hiếm hoi bỏ tiền mua cầu thủ (15 triệu euro cho một mình Alvaro Djalo, và Djalo chỉ đá dự bị). Villarreal bỏ ra hơn 60 triệu euro mua quân, nhưng không một tân binh nào có giá hơn 20 triệu euro, chưa kể họ cũng mượn và nhặt quân miễn phí (5 người).

Vallecano không bỏ một đồng chuyển nhượng nào nhưng sẽ được dự cúp châu Âu mùa sau

Mặc dù La Liga mấy năm gần đây đã thay đổi mô hình chia sẻ tiền bản quyền truyền hình theo hướng bình đẳng hơn, điều đó không thay đổi thực tế rằng nhiều đội La Liga tương đối nghèo. Không hẳn là nghèo so với mặt bằng chung ở châu Âu, nhưng nghèo so với Premier League và so với đại gia ở các nước khác, chưa kể họ cũng bị 3 đại gia La Liga "hút máu".

Đa phần số tiền các đội có tên trên bảng thu về từ chuyển nhượng chính là bán cho Premier League (Betis bán Chadi Riad cho Crystal Palace giá 15 triệu euro, Villarreal bán Filip Jorgensen cho Chelsea, Brereton Diaz cho Southampton và Jorge Cuenca cho Fulham với tổng số tiền gần 40 triệu euro). Đây là một cuộc chơi "cá lớn nuốt cá bé" và các đội nghèo của La Liga phải chấp nhận.

🧠 Thành công ở tướng cầm quân

Bilbao, Betis, Celta, Villarreal hay Vallecano có thể tranh được suất dự cúp châu Âu là nhờ họ có HLV rất giỏi: Valverde, Pellegrini, Giraldez, Marcelino, Inigo Perez đều đã được đề cử HLV hay nhất tháng La Liga ít nhất 1 lần trong mùa qua (riêng Valverde đang giữ kỷ lục đoạt giải nhiều lần nhất).

Marcelino và Hansi Flick, 2 HLV tạo dấu ấn mạnh nhất ở La Liga mùa này. Barca vô địch nhờ Flick, trong khi Marcelino đưa đội Villarreal trở lại dự Champions League

Mô hình sinh tồn của các đội này giờ theo công thức: Nhặt quân mượn hoặc miễn phí chất lượng tốt, đôn lên các tài năng trẻ do mình đào tạo, và hy vọng bàn tay của các HLV sẽ nhào nặn nên kết quả cao. Do đó, họ có thể thành công, nhưng chưa tới mức đủ sức bám đuổi được 2 ông lớn.

Atletico vẫn sẽ là đội có cửa lật đổ Barca & Real nhất, nhưng còn phụ thuộc vào việc 2 đối thủ này suy yếu. Mùa này họ tưởng như sẽ tạo ra khó khăn cho 2 đại gia, nhưng đuối sức ở giai đoạn quan trọng. Hãy chờ xem liệu họ có đủ sức chạy đua bền bỉ hơn trong mùa 2025/26?

Tổng kết La Liga mùa giải 2024/25 🏆 Vô địch: Barcelona Á quân: Real Madrid 💔 Xuống hạng: Leganes, Las Palmas, Valladolid ⚽ Lên hạng: Levante, Elche, đội thắng trong vòng play-off Segunda. 🔥 Tổng số khán giả tới sân: 11,163,626 người (trung bình 29,378 người/trận, theo Wikipedia) ⭐ Các suất dự cúp châu Âu mùa 2025/26 Champions League: Barcelona (vô địch), Real Madrid (á quân), Atlético Madrid (hạng 3), Athletic Bilbao (hạng 4), Villarreal (hạng 5). Europa League: Real Betis (hạng 6), Celta Vigo (hạng 7) Conference League: Rayo Vallecano (hạng 8) 🎯 Danh hiệu cá nhân Pichichi (Vua phá lưới): Kylian Mbappe (Real Madrid) - 31 bàn Vua kiến tạo: Lamine Yamal (Barcelona) - 13 kiến tạo Zamora (Thủ môn xuất sắc nhất): Jan Oblak (Atletico Madrid) - 30 bàn thua/36 trận (tỷ lệ bàn thua: 0,83 bàn/trận)

* Mùa giải La Liga 2024/25 chứng kiến cuộc đua song mã giữa Barca - Real. Tuy nhiên đội bóng xứ Catalunya đã chứng tỏ sự vượt trội ở những lần đối đầu trực tiếp. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 28/5!