Bảng xếp hạng U20 châu Á: U20 Việt Nam thắng 2 trận vì sao vẫn bị loại?

Sau 2 chiến thắng bất ngờ trước U20 Australia (1-0) và U20 Qatar (2-1), U20 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B giải vô địch U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Nhưng thử thách lớn đã đến với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi tại lượt trận cuối vòng bảng, các chàng trai của chúng ta chạm trán U20 Iran ở Fergana, trong khi U20 Qatar đối đầu U20 Australia ở trận đấu cùng giờ tại Taskhkent.

U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3 đáng tiếc và bị loại dù thắng 2 trận đầu tiên

U20 Việt Nam đã chơi rất nỗ lực nhưng đáng tiếc là các cầu thủ trẻ của chúng ta đã để U20 Iran mở tỷ số từ cú đánh đầu đập đất của Mohammad Amin Hazbavi ở phút 36. Tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện Tây Á được giữ đến khi hiệp 1 kết thúc. Ở cùng thời điểm, U20 Australia dẫn ngược U20 Qatar 4-1 khi hiệp đầu tiên trên sân JAR khép lại.

Sang hiệp 2, Khuất Văn Khang gỡ hòa 1-1 cho U20 Việt Nam nhưng U20 Iran có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 khi Amirreza Eslamtalab kiến tạo "dọn cỗ" cho Saeid Saharkhizan dứt điểm cận thành.

Dù sau đó U20 Việt Nam đã có cơ hội rõ ràng từ cú đánh đầu của Nguyễn Quốc Việt phút 84 nhưng anh đã không thể thắng được phản xạ của thủ thành Adib Zarei, và U20 Iran có "đòn kết liễu" ở phút 90+4 nhờ bàn thắng của Mohammad Hosseinnezhad. Ở cặp đấu cùng giờ, U20 Australia vùi dập U20 Qatar đến 9-1.

U20 Qatar thua ngược khó ngờ 1-9 trước U20 Australia

Kết thúc 3 lượt trận ở bảng B giải U20 châu Á 2023, U20 Iran, U20 Australia và U20 Việt Nam đều có 6 điểm (thắng 2 trận, thua 1 trận). Tuy nhiên, U20 Iran (hiệu số bàn thắng - thua +2) và U20 Australia (hiệu số +8) đã giành vé vào tứ kết. Còn U20 Việt Nam (hiệu số 0) cay đắng bị loại cùng với U20 Qatar (0 điểm).

Dù U20 Iran có hiệu số bàn thắng - thua kém hơn U20 Australia (+2 so với +8) nhưng đội bóng của HLV Abdolsamad Marfavi vẫn giành ngôi nhất bảng B do tốt hơn về hiệu số bàn thắng - thua trong các màn so tài trực tiếp giữa các đội bằng điểm khi so sánh với U20 Việt Nam. Xét theo tiêu chí này, hiệu số của U20 Iran là +1, U20 Australia là 0, và U20 Vietnam là -1.

Do vậy, U20 Việt Nam bị loại vì kém hiệu số nhất trong các trận đấu giữa 3 đội. Đây là một sự đáng tiếc cho chúng ta nhưng luật chơi là vậy và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.

Cục diện chung cuộc bảng B giải U20 châu Á khiến U20 Việt Nam cay đắng hụt vé vào tứ kết

