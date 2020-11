“Bạn gái tin đồn” của Đoàn Văn Hậu là Người đẹp tài năng thi Hoa hậu Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 15:05 PM (GMT+7)

Sở hữu tài năng nổi bật, chiều cao cùng số đo ba vòng ấn tượng, Doãn Hải My được đánh giá cao và là một trong những thí sinh gây ấn tượng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngay khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 công bố kết quả vào tối ngày 20/11 tại TP.HCM, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu đã gây chú ý khi tặng hoa và có những hành động khá tình cảm với thí sinh Doãn Hải My.

Người đẹp 19 tuổi đến từ Hà Nội được cho rằng chính là bạn gái mà Văn Hậu đang bí mật hẹn hò. Đoàn Văn Hậu không ngại tháp tùng người đẹp suốt buổi tối đêm trao giải càng làm người hâm mộ khẳng định hơn về mối quan hệ của cặp đôi này, dù cả hai đều từ chối khẳng định hay phủ định chuyện tình cảm.

Doãn Hải My sinh năm 2001. Cô đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô từng đạt 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa Văn 3 năm cấp 3 và hiện là thành viên đội tình nguyện tại trường đại học. Đặc biệt, Hải My còn gây ấn tượng với trình độ tiếng Anh IELTS 7.0.

Sở hữu chiều cao 1m67 cùng số đo ba vòng 76-58-89 nóng bỏng, cô được đánh giá rất cao và trở thành một trong những gương mặt có tiếng của cuộc thi. Thậm chí trước đêm thi chung kết, Hải My còn được dự đoán là ứng viên vào top 3 chung cuộc.

Tuy nhiên, may mắn không mĩm cười với cô khi Hải My chỉ dừng chân ở top 10. Dù vậy, niềm an ủi cho Hải My khi cô dành giải Người đẹp tài năng.

Hải My là thí sinh duy nhất vừa đệm đàn piano vừa hát trong phần thi tài năng. Ngoài ra, cô còn nhiều tài lẻ khác như hát, vẽ, múa,…

Cô là 1 trong 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu vòng eo nhỏ nhất là 58cm.

Tài năng, xinh đẹp và nóng bỏng, không có gì bất ngờ nếu như Hải My chiếm được trái tim của chàng cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Nhan sắc người đẹp được Đoàn Văn Hậu "tháp tùng" sau cuộc thi

