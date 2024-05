Arteta bất ngờ nhận giải HLV hay nhất Ngoại hạng Anh, fan chế giễu như trò đùa

Arsenal không thể nào lật đổ được Man City tại Ngoại hạng Anh mùa bóng 2023/24. Tuy nhiên HLV Arteta vẫn được vinh danh trở thành chiến lược gia xuất sắc nhất giải đấu số một xứ sương mù ở sự kiện Globe Soccer Awards.

Mùa giải 2023/24 còn chứng kiến Arsenal không kiếm được danh hiệu lớn nào. Do vậy, việc HLV Arteta đoạt danh hiệu kể trên đã khiến cho không ít CĐV phẫn nộ.

HLV Arteta nhận giải thưởng gây tranh cãi lớn

Tờ GOAL phiên bản tiếng Anh đã ghi nhận một số bình luận đáng chú ý khi HLV Arteta vượt Pep Guardiola để giành giải nhà cầm quân hay nhất Ngoại hạng Anh 2023/24:

"Arsenal cán đích thứ 2 Ngoại hạng Anh và không có danh hiệu nào, nhưng rồi HLV Arteta vẫn nhận giải. Đó thực sự là điều lố bịch; Tôi nghĩ rằng đây là giải thưởng mang tính "tình thương"; Pep Guardiola giúp Man City có mùa giải vượt trội so với Arsenal của Arteta. Do vậy tôi nghĩ giải thưởng này mang ý nghĩa an ủi cho Arteta thôi. Việc Globe Soccer Awards trao giải cho Arteta không khác gì trò đùa".

Khi nhận được giải thưởng kể trên, HLV Arteta đã có những chia sẻ như sau: "Tôi chỉ hướng tới 1 mục tiêu chiến thắng. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn.

Chúng tôi đã mất vài năm để có được nhân sự như hiện tại. Những cầu thủ của tôi vừa tràn đầy nhiệt huyết, vừa có khao khát giành các danh hiệu. Cả đội phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gắt gao. Nhưng chúng tôi tin rằng sẽ làm được. Arsenal muốn đối mặt với mọi thử thách".

Trong khi HLV Arteta nhận giải chiến lược gia xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, thì Man City được Globe Soccer Awards trao giải CLB hay nhất năm.

Nguồn: [Link nguồn]