Arsenal mua Declan Rice 105 triệu bảng: Đắt xắt ra miếng, "Pháo thủ" cần kiên nhẫn

Sau khi công bố bản hợp đồng mới mang tên Kai Havertz, Arsenal tiếp tục đón tin vui với việc West Ham đồng ý bán Declan Rice với giá 105 triệu bảng. Tưởng như thương vụ này sẽ sớm được công bố nhưng “Pháo thủ” vẫn chưa có tiến triển nào.

Declan Rice chưa thể trở thành người của Arsenal

Giới thạo tin của Anh ngay lập tức tìm ra nguyên nhân của sự trì hoãn này. Theo phóng viên Simon Stone của BBC, thực tế West Ham chưa hề đồng ý bán Declan Rice cho Arsenal. “The Hammers” mới chỉ đồng ý mức giá và chưa hài lòng với kỳ hạn trả mà “Pháo thủ” đưa ra.

Chủ tịch của West Ham, David Sullivan đã hứa để Rice ra đi dù thời hạn hợp đồng còn 1 năm kèm điều khoản tự động gia hạn 1 năm. Theo David Orsntein của tờ Athletic, thương vụ này chưa thể xong ngay nhưng sẽ xảy ra trong thời gian tới.

“Tôi nghĩ là Arsenal sẽ hoàn thành thương vụ này sớm thôi. Các bên đều đang tích cực hoạt động đàm phán. Vấn đề là Arsenal cần tìm ra được phương thức cũng như kỳ hạn trả tiền theo ý của West Ham. Mức phí đã được chốt là 105 triệu bảng. Arsenal sẽ làm điều họ cần phải làm nhưng có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian”.

Trong thời gian chờ đợi, hãy cùng so sánh một vài chỉ số giữa Declan Rice và hàng tiền vệ Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước (Odegaard, Partey, Jorginho, Xhaka). Về số bàn thắng và kiến tạo, tiền vệ người Anh (4 bàn, 2 kiến tạo) không thể so sánh với hai cầu thủ có xu hướng công là Odengaard (15 bàn, 7 kiến tạo) và Xhaka (7 bàn, 7 kiến tạo) nhưng hơn hẳn so với Partey (3 bàn, 0 kiến tạo) và Jorginho (0 bàn, 1 kiến tạo).

So sánh chỉ số của Rice và các tiền vệ trung tâm của Arsenal mùa trước (bàn thắng, kiến tạo, chuyền chính xác, đánh chặn, luân chuyển bóng)

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Declan Rice là 88%, xấp xỉ với Partey (88%) và Jorginho (87,6%) nhưng hơn hẳn ở khả năng đánh chặn. Tiền vệ người Anh có 63 lần đánh chặn thành công trong khi cầu thủ có chỉ số này tốt nhất của Arsenal là Partey chỉ có 28 lần. Sự góp mặt của Rice sẽ giúp Arsenal cải thiện đáng kể khả năng thu hồi bóng trong mùa giải tới.

Một số số nổi trội khác của Rice so với Partey và Jorginho là khả năng đột phá. Tiền vệ người Anh không chỉ đơn giản làm nhiệm vụ luân chuyển bóng mà còn thường xuyên dẫn bóng đột phá vào khu vực cấm địa của đối thủ. Rice thực hiện tới 315 lần trong mùa giải trước trong khi con số này của Partey chỉ là 250 lần còn Xhaka là 146 lần.

Có thể nói sự xuất hiện của Declan Rice sẽ giúp Arsenal cải thiện cả công lẫn thủ. Cũng bởi thế nên HLV Arteta yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng chiêu mộ bằng được tiền vệ người Anh bất chấp việc Gary Neville nhận định giá trị của Rice chỉ xứng đáng nửa số tiền 105 triệu bảng.

